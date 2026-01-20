Calciomercato Juventus: è asta con Napoli e Lazio

In attesa della sfida dello Juventus Stadium, il mercato invernale non è ancora partito per Napoli e Juventus, che continuano a cercare rinforzi. Sono diversi gli obiettivi comuni tra i due club.

Juventus: in corsa anche per l’attaccante del Verona

Non solo El Nesyri, Juventus e Napoli si sfidano sul mercato per diversi obiettivi. Oltre a Daniel Maldini, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve sarebbe interessata anche a Giovane del Verona.

Il talento brasiliano classe 2003, che il Verona ha scoperto e valorizzato dopo averlo prelevato a parametro zero dal Corinthians, potrebbe essere il vero colpo di gennaio.

In caso di cessione di Giovane Santana do Nascimento, infatti, il ds scaligero Sean Sogliano potrebbe mettere a segno un’incredibile plusvalenza visto che il suo valore in soli sei mesi è arrivato a 18 e i 20 milioni di euro, bonus compresi.

Tuttavia su Giovane non ci sarebbe solo l’interesse di Juventus e Napoli: anche la Lazio nelle ultime settimane si sarebbe mossa con decisione senza affondare il colpo. Il club di Lotito starebbe monitorando la situazione, pronto a intervenire per rimpiazzare l’addio di Castellanos. A Roma Giovane potrebbe essere subito titolare mentre a Torino e a Napoli sarebbe da considerare al momento una riserva di Yildiz e Neres.

La Juventus, che ha già inviato i suoi osservatori per seguire da vicino Giovane e il laterale Rafik Belghali, continua a cercare sul mercato un vice Yildiz, ma il brasiliano non è l’unico nome.

Juve, occhio anche a Maldini

Tra le alternative sul mercato per la Juventus spicca il profilo di Daniel Maldini, figlio d’arte in forza all’Atalanta.

L’esterno ex Monza è sul mercato ma sia Juve che Napoli lo avrebbero chiesto in prestito con diritto di riscatto, mentre la Dea spera ancora in una cessione a titolo definitivo. Valutazione 10 milioni. Un affare che, per ora, resta in sospeso, con ancora una volta la Lazio di Maurizio Sarri alla finestra.

