L’Inter perde all’ultimo minuto contro l’Atletico Madrid, l’Atalanta vince nettamente contro l’Eintracht alla prima di Palladino in Champions League.

Serate totalmente diverse per le due nerazzurre italiane. Da un lato l’Inter che ha perso al fotofinish contro l’Atletico Madrid; dall’altro l’Atalanta che si è imposta nettamente contro l’Eintracht.

Beffa Inter, gioia Atalanta: ecco come sono finite le due gare in Champions League

L’Inter, dopo essere andata sotto di un gol e una serie di occasioni, è riuscita momentaneamente a pareggiare grazie al gol di Zielinski. Poi sul finale la beffa: gol di Gimenez su calcio d’angolo, gol che fa terminare la gara 2-1 a favore dell’Atletico.

Tutta un’altra storia per l’Atalanta che contro l’Eintracht, alla prima di Palladino in Champions League, ha vinto per 0-3. In gol sono andati Lookman, Ederson e De Katelaere.