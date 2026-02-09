Sportface TVLive
Atletica, Karlsruhe: Riva firma il record italiano nei 1500 indoor

Antonio Lauro
-
Riva

Azzurri protagonisti assoluti a Karlsruhe, nella tappa Gold del World Indoor Tour in Germania. Nel fine settimana è andato in scena uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito mondiale indoor.

Federico Riva da record in Gemania

Il meeting tedesco di Karlsruhe si è tinto d’azzurro grazie a una serie di risultati. A prendersi la scena è iò capolavoro di Federico Riva, che firma il nuovo record italiano dei 1500 metri al coperto.

Il mezzofondista romano delle Fiamme Gialle corre in 3:33.94 all’esordio stagionale, migliorando di quasi due secondi il precedente primato nazionale di Ossama Meslek (3:35.63 nel 2024). Riva chiude al secondo posto una gara di grande spessore tecnico, alle spalle del francese Azeddine Habz, vincitore in 3:33.26, atleta da 3:27.49 all’aperto. Decisivo l’ultimo giro dell’azzurro, autore di un cambio di ritmo secco che gli consente di risalire sulla scia del leader e di staccare nettamente gli altri avversari.

Per Riva, finalista mondiale a Tokyo lo scorso settembre, si tratta di una prestazione dal valore doppio: oltre al record italiano, arriva infatti anche la qualificazione per i Mondiali indoor di Torun. Così l’azzurro migliora nettamente anche il proprio personal best indoor, che era di quasi tre secondi più alto.

«È l’esordio perfetto, ho sognato proprio un tempo del genere». Il programma del mezzofondista prevede ora un 800 metri a Erfurt venerdì prossimo, prima di tornare sui 1500 a Lievin il 19 febbraio.

Non solo Riva, tutti i risultati

Ma Riva non è stato l’unico a brillare. La giornata di Karlsruhe conferma anche l’ottimo momento del salto in lungo azzurro, già esaltato dall’8,39 di Mattia Furlani a Metz. In Germania è Larissa Iapichino a prendersi la scena, vincendo la gara con un miglior salto da 6,84.  Il suo percorso proseguirà il 22 febbraio alla Copernicus Cup di Torun, nello stesso impianto che ospiterà i Mondiali indoor dal 20 al 22 marzo.

Buona prova anche per Filippo Randazzo nei 60 metri: il portacolori delle Fiamme Gialle chiude al quinto posto.

