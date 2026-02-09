Combinata a squadre: Franzoni guida dopo la discesa, Vinatzer all’attacco per il podio

Capolavoro di Giovanni Franzoni sulla Stelvio nella discesa della combinata a squadre: Italia al comando con margine sugli svizzeri. Alle 14 lo slalom con Vinatzer, Paris/Sala quinti.

Franzoni domina la discesa sulla Stelvio

Prestazione di altissimo livello per Giovanni Franzoni nella manche di discesa della combinata a squadre di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sulla Stelvio di Bormio, il bresciano fa segnare il miglior tempo in 1’51”80, consegnando all’Italia la leadership provvisoria della gara.

Franzoni costruisce il suo vantaggio soprattutto nel tratto finale, dove scava un solco netto sugli avversari, precedendo il trio svizzero composto da Alexis Monney, Marco Odermatt e dal campione olimpico Franjo von Allmen, racchiusi tra 17 e 42 centesimi di ritardo.

Alle 14 Vinatzer per difendere il primato

Dopo la prova di Franzoni, toccherà a Alex Vinatzer difendere il primato nella manche di slalom in programma alle 14.00. L’azzurro partirà con 17 centesimi di margine su Daniel Yule (Svizzera 3), 28 su Loïc Meillard (Svizzera 1) e 42 su Tanguy Nef (Svizzera 2), in una classifica cortissima che promette grande spettacolo.

Paris solido, Italia con due squadre in top five

Buona anche la prova del secondo team azzurro. Dominik Paris chiude la discesa con 59 centesimi di ritardo, mantenendo l’Italia in quinta posizione parziale insieme a Tommaso Sala. Alle loro spalle Francia 1 (Allegre/Noel) è sesta a 0”91, mentre la top ten è completata dai quattro team austriaci, tutti racchiusi in poco più di mezzo secondo.

Dodicesimo posto provvisorio per Mattia Casse e Tommaso Saccardi a 1”46, mentre un errore nel secondo settore mette fine alla gara di Florian Schieder.

Franzoni: “Classifica corta, ma fiducia totale”

Soddisfatto ma lucido Franzoni al termine della discesa:

«Il mio l’ho fatto, sono contento della prova ma la classifica è corta e il livello è altissimo. Volevo portare una buona discesa per dare fiducia ad Alex: so che saprà reggere la pressione. Gli ho detto solo di sciare con la testa libera».

Il bresciano ha poi sottolineato il buon feeling con il ghiaccio della Stelvio: «In queste condizioni mi trovo bene. Cerco di restare nel mio flow, poi realizzerò tutto nelle prossime settimane».

Paris: “Ora possiamo attaccare”

Ottimismo anche nelle parole di Dominik Paris:

«Io ci credo. Tommy scia bene, è solido, la nostra posizione è buona per andare all’attacco. Dopo la medaglia di sabato posso dirmi davvero in pace: ho fatto più di quanto mi aspettassi».

Italia a caccia di un nuovo podio

L’appuntamento è fissato alle 14.00 con la manche di slalom. L’Italia punta a restare sul podio olimpico dello sci alpino anche nella terza gara di Milano Cortina 2026, con Franzoni e Vinatzer davanti a tutti e Paris/Sala pronti a inserirsi nella lotta.