Ecco il centrocampista che voleva Spalletti: arriva dal Barcellona

Finalmente Luciano Spalletti ha trovato l’obiettivo di mercato estivo. Questo giocatore è ai ferri corti con Flick e potrebbe cambiare casacca.

In un mercato invernale in cui la Juventus non è riuscita a rafforzarsi più di tanto, abbiamo assistito a qualche trattativa che faber capire che cosa il coach Spalletti si aspetti dalle prossime sessioni di mercato; l’allenatore ha bisogno di rinforzi offensivi – Vlahovic pare destinato a partire e David non ha convinto fino in fondo – ma anche di centrocampisti che possano adattarsi meglio al suo modulo, rispetto a numerosi esuberi presenti in squadra.

Dove andare a guardare se non al Barcellona, sempre una delle squadre più forti del mondo? Il team al momento è allenato da Flick, ex numero 1 del Bayern Monaco che come allenatore ha guidato ai maggiori successi degli ultimi anni. Parlando di centrocampo, proprio Flick pare molto interessato a portare Leon Goretzka nella formazione catalana a parametro zero, il che aprirebbe ad alcune possibilità interessanti.

Se la strategia di Flick è quella di cambiare alcuni elementi a centrocampo, cedere alcuni giocatori che non hanno performato al massimo – anche se non per colpa loro – potrebbe essere la soluzione più saggia. Questa situazione favorisce proprio la Juventus che avrebbe messo gli occhi in ottica estiva su un talento del centrocampo del Barcellona, attualmente a rischio cessione.

Cambio squadra per l’olandese

Il centrocampista olandese Frenkie De Jong – da non confondere con l’altro De Jong che ha giocato anche in Italia tanti anni fa! – è al momento uno dei grattacapi più importanti per Flick. Preda di alcuni fastidi muscolari nella zona inguinale che lo potrebbero tenere lontano dal campo nelle prossime partite, De Jong potrebbe diventare l’agnello sacrificale per l’allenatore tedesco, dato che se non può metterlo in campo, non può adattarlo alla propria strategia.

Con la bellezza di 178 presenze al Barcellona dal 2019 De Jong è un pilastro della squadra ma non è incedibile: la società lo valuta sui 45 milioni di euro, cifra che su richiesta di Spalletti, la Juventus potrebbe senz’altro spendere. Se altri colpi di mercato voluti dal tecnico non dovessero arrivare, prendere De Jong sembrerebbe un giusto compromesso. Con la sua visione di gioco e la capacità di arretrare verso la difesa, Frenkie pare l’innesto perfetto.

Tutto chiaramente dipenderà da due fattori ossia le condizioni fisiche del calciatore, che se dovesse recuperare potrebbe tornare tra gli irrinunciabili per il tecnico, e la volontà di Flick di spendere a giugno, anche se questo pare scontato. Un team come il Barcellona sicuramente non passerà giugno con le mani in mano. E la squadra italiana potrebbe beneficiarne indirettamente.