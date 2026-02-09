Curling doppio misto: Constantini e Mosaner battono gli USA e chiudono secondi. Stasera la semifinale

Successo al fotofinish per la coppia azzurra nell’ultima gara del Round Robin a Milano Cortina 2026: vittoria 7-6 sugli Stati Uniti, secondo posto nel girone e semifinale ancora contro gli americani in programma oggi alle 18.
Ultima stone decisiva e vittoria al millimetro
L’Italia del curling doppio misto chiude il Round Robin dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con una vittoria pesantissima. Stefania Constantini e Amos Mosaner superano gli Stati Uniti 7-6 al termine di una partita combattutissima, decisa soltanto all’ultimo tiro.
Determinante la bocciata millimetrica di Constantini nell’end conclusivo: la stone azzurra spazza via quella americana e si ferma in casa, regalando all’Italia il punto decisivo per il successo.
Secondo posto nel Round Robin ed evitata la Gran Bretagna
Grazie a questo risultato, l’Italia chiude il Round Robin al secondo posto, con un bilancio complessivo di 6 vittorie e 3 sconfitte. Un piazzamento che consente alla coppia azzurra di evitare l’incrocio con la Gran Bretagna in semifinale.
Gli Stati Uniti, sconfitti nell’ultima gara, terminano invece terzi e saranno nuovamente gli avversari dell’Italia nella sfida che vale l’accesso alla finale.
Semifinale già fissata: Italia-USA alle 18
Già qualificati matematicamente alle semifinali prima dell’ultima gara, Constantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio oggi alle ore 18.00, ancora contro gli Stati Uniti, per giocarsi un posto in finale.
Nell’altra semifinale del torneo di doppio misto si affronteranno Gran Bretagna e Svezia, completando il quadro delle sfide decisive per le medaglie.