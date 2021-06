Atletica, Golden Gala Pietro Mennea 2021, Fabbri: “Svolta della mia carriera”

by Davide Triolo

Leonardo Fabbri - Foto Fidal

“Ho fatto qualcosa di incredibile, ho battuto Walsh, ho battuto tutti i migliori del mondo tranne Crouser. Spero che non si arrabbino a Tokyo. Questa è la svolta della stagione, ma anche della carriera, perché veramente oggi ho dato un bel segnale a me stesso; queste sono gare difficili, ma anche a tutti gli altri pesisti, penso che già da stasera mi possano vedere con occhi diversi. Ancora ho tanto su cui lavorare come tecnica, ma anche come condizione fisica. Abbiamo programmato dall’inizio di fare bene Tokyo e quindi arriveremo al 100%“. Queste sono le parole di Leonardo Fabbri, pesista che ha sorpreso il mondo durante il Golden Gala Pietro Mennea 2021, sul palcoscenico casalingo di Firenze. L’azzurro ha conquistato la terza posizione (21.71) durante l’evento toscano, dietro soltanto a Tomas Walsh e Armin Sinancevic. Straordinaria affermazione per l’azzurro, evidentemente proiettatosi tra i migliori del mondo.