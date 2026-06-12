Verso gli Europei di Antony 2026, concluso il ritiro di Folgaria per tutte le Nazionali della scherma azzurra

Dal 16 al 21 giugno in Francia saranno in palio le medaglie: diretta tv su RAI Sport ed Eurosport.

Le Nazionali della scherma azzurra hanno concluso oggi a Folgaria l’ultimo ritiro prima della partenza per gli Europei Assoluti di Antony 2026. Dal 16 al 21 giugno, in Francia, saranno 25 gli atleti italiani impegnati nelle 12 gare continentali in programma, sei individuali e altrettante a squadre. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno archiviato con piena soddisfazione l’allenamento svolto sulle pedane del Palaghiaccio, dove le squadre di tutte le armi hanno sostenuto il collegiale di rifinitura come primo atto della nuova partnership FIS-Trentino-Alpe Cimbra, con la partecipazione complessiva di ben 80 atleti.

Ora, per tutti i convocati, qualche ora di meritato riposo prima delle partenze – che scatteranno da domenica – verso Antony, comune dell’area Sud di Parigi scelto per ospitare gli Europei 2026 dopo la rinuncia di Tallinn a cui erano stati inizialmente assegnati.

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Da martedì 16 giugno la venue del “Complexe Sportif Eric Tabarly” ospiterà due gare al giorno: il debutto sarà affidato alle prove individuali di spada maschile e sciabola femminile, in cui l’Italia schiererà gli spadisti Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, e le sciabolatrici Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Mercoledì 17 toccherà alle fiorettiste Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto, e agli sciabolatori Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. Giovedì 18 giugno sono in programma le ultime due competizioni individuali: la spada femminile, con Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk, e il fioretto maschile che vedrà impegnati Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.

Il fine settimana sarà tutto dedicato alle gare a squadre, con la stessa sequenza: venerdì 19 la spada maschile e la sciabola femminile; sabato 20 il fioretto femminile e la sciabola maschile; chiusura domenica 21 giugno con i team di spada femminile (unica specialità in cui è previsto un cambio azzurro rispetto all’individuale, con Gaia Caforio che completerà il quartetto al posto di Maria Kowalczyk) e di fioretto maschile.

L’Italia schiera cinque debuttanti in un Europeo Senior – sono Tommaso Martini, Cosimo Bertini, Claudia Rotili, Simone Mencarelli e Gaia Caforio – e salirà in pedana da campione uscente in tre prove, con il fiorettista Guillaume Bianchi e le due squadre di fioretto che un anno fa, a Genova 2025, vinsero gli ori continentali sia nella competizione femminile che in quella maschile.

Sulla scia del grande successo dei Campionati Italiani Frecciarossa di Roma 2026, anche gli Europei Assoluti di Antony godranno di una grande attenzione mediatica nel nostro Paese: RAI Sport ed Eurosport trasmetteranno ogni giorno in diretta televisiva le fasi finali di tutte le competizioni; un’importante copertura editoriale con costanti aggiornamenti è prevista anche su SKY Sport 24; sui canali social della FIS, nel corso di ciascuna giornata, spazio a immagini, resoconti e fotogallery per vivere tutte le emozioni della kermesse continentale sulle pedane francesi.

Campionati Europei Assoluti 2026 | Antony (Francia), 16-21 giugno

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Riserva in Italia: Giulio Lombardi

Fioretto femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Riserva in Italia: Alice Volpi

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

Riserva in Italia: Leonardo Reale

Sciabola femminile: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Riserva in Italia: Vittoria Mocci

Spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Gaia Caforio (solo squadra)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Francesco Montini

Segretario Generale: Marco Cannella

Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Tecnici Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti (match analyst)

Tecnici Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: David Luzon

Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino

Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

IL PROGRAMMA

16 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada maschile individuale (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale)

17 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Fioretto femminile individuale (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto)

Sciabola maschile individuale (Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

18 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada femminile individuale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Fioretto maschile individuale (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini)

19 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada maschile a squadre (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Sciabola femminile a squadre (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale)

20 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Fioretto femminile a squadre (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto)

Sciabola maschile a squadre (Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

21 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Caforio)

Fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini)