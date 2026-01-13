Tutto pronto per la 2ª Prova Nazionale di Spada a Legnano: gli orari del weekend

La città di Legnano e il vicino palazzetto PalaBorsani di Castellanza si preparano ad ospitare, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026, un grande appuntamento con la scherma italiana: la 2ª Prova Nazionale di Spada. L’evento, super atteso, vede la partecipazione di spadisti e spadiste provenenti da tutta Italia e rappresenta un importante crocevia per le categorie Assoluti, Cadetti e Giovani.

Una tre giorni di grande sfide: svelati gli orari

La 2ª Prova Nazionale di Spada inizierà venerdì 16 gennaio alle ore 16.00, con la prima tornata di gare dedicate interamente alle categorie in pedana. Proseguendo sabato 17 gennaio ore 16.00 e domenica 18 alla stessa ora, con gli assalti finali e la premiazione degli spadisti vincitori.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Questi orari segnano il momento in cui le competizioni entreranno nel vivo per il grande pubblico, nonostante l’attività agonistica parti comunque dalla mattina nelle fasi preliminari e nei gironi eliminatori.

Un evento aperto a tutte le categorie, oltre che un’occasione per la città di Legnano

La Prova Nazionale di Spada non è soltanto un incontro sportivo, ma anche un’occasione per i giovani talenti di mettersi alla prova contro avversari di altissimo livello, visto che stiamo parlando di agonisti che hanno un futuro importante in questo sport.

Le categorie cadetti e giovani vedono in pedana molti atleti che per l’appunto puntano a scalare le classifiche nazionali, mentre per la categoria assoluti quest’opportunità rappresenta una tappa fondamentale per la qualificazione ai prossimi campionati nazionali.

Non solo per gli atleti. Questo evento è un’opportunità anche per la città di Legnano e il territorio circostante, perché ospitare una manifestazione di questo calibro significa non solo valorizzare lo sport ma anche promuovere l’immagine del territorio lombardo nel panorama nazionale.