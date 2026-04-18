Trofeo Luxardo di scherma in diretta su Sky: sciabola maschile protagonista a Padova

Sabato 18 aprile la gara individuale, domenica 19 la prova a squadre: gli azzurri campioni del mondo in pedana davanti al pubblico di casa.

La 67ª edizione del Trofeo Luxardo di scherma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La storica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile si svolgerà sulle pedane della Fiera di Padova.

Il programma televisivo prevede sabato 18 aprile alle ore 17 la diretta della gara individuale su Sky Sport Max, mentre domenica 19 aprile alle ore 17 sarà la volta delle fasi finali della competizione a squadre su Sky Sport Arena.

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Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Andrea Terenzio arrivano all’appuntamento con il prestigio di campioni del mondo in carica e avranno l’opportunità di competere davanti al pubblico italiano per la prima volta dopo dieci anni.

La telecronaca sarà affidata a Pietro Nicolodi con il commento tecnico di Sara Cometti. Aggiornamenti, interviste e approfondimenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Il Trofeo Luxardo rappresenta uno degli eventi più importanti del calendario internazionale della sciabola maschile, con i migliori specialisti del circuito pronti a sfidarsi per la vittoria finale.

Programmazione tv

Sabato 18 aprile

Ore 17 – Trofeo Luxardo, gara individuale

Diretta su Sky Sport Max

Domenica 19 aprile