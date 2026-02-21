Splendore italiano agli Europei Cadetti di Tbilisi 2026: Pierucci d’argento e Hirsch Butté bronzo

Gli Europei Cadetti di Scherma 2026 a Tbilisi stanno regalando soddisfazioni importanti all’Italia considerati i nuovi successi sulle pedane continentali.

Dopo i primi podi della manifestazione, gli azzurrini hanno confermato il loro valore nelle gare individuali di fioretto e sciabola, portando a casa medaglie di grande prestigio. Anche in questa seconda giornata di competizioni gli atleti italiani si sono messi in evidenza, aggiungendo ulteriori piazzamenti al medagliere azzurro con prestazioni di alto livello in entrambe le armi.

Argento nel fioretto: Giovanni Pierucci brilla

Nel fioretto maschile cadetti l’Italia ha visto una prova di grande spessore da parte di Giovanni Pierucci, che ha raggiunto la finale della competizione individuale con una serie di assalti molto combattuti. Il giovane fiorettista tricolore ha superato rigide selezioni ed avversari di rilievo prima di conquistare il secondo posto e la medaglia d’argento nella gara individuale.

Questo risultato rappresenta uno dei migliori piazzamenti per l’Italia nella specialità fioretto in questa edizione dei campionati giovanili europei, continuando una tradizione di eccellenza tecnica e strategica che contraddistingue i fiorettisti italiani a livello internazionale.

Bronzo nella sciabola: Pietro Hirsch Butté sul podio

Altro grande protagonista, ma nella sciabola maschile cadetti, è stato Pietro Hirsch Butté, che ha conquistato una meritata medaglia di bronzo individuale grazie a una serie di assalti decisi e una condotta di gara molto convincente.

Il giovane schermiste italiano ha saputo gestire con maturità le fasi ad eliminazione diretta, dimostrano solidità e abilità in pedana, che gli sono valse un posto tra i migliori tre in Europa nella sua arma di specialità. Questo risultato conferma la competitività degli sciabolatori italiani anche nelle categorie giovanili.