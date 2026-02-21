Coppa del Mondo Paralimpica Scherma 2026: doppietta italiana nella sciabola femminile B

Nella terza giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma 2026, la squadra italiana ha dato vita a una prova agonistica di altissimo livello, con risultati di enorme prestigio nella sciabola femminile.

È stata una giornata vissuta tra emozioni, duelli serrati e una prova di forza delle atlete azzurre, che hanno dominato la categoria B conquistando oro e argento.

A impreziosire la giornata anche le prestazioni dei rappresentanti italiani nelle altre armi, con alcuni risultati comunque significativi.

Doppietta azzurra nella sciabola B

Nella sciabola femminile categoria B, l’Italia ha fatto veramente la parte del leone. Andrea Ionela Mogos ha portato a casa la medaglia d’oro, dominando l’intero torneo e confermando la sua eccellente forma. Nel tabellone a eliminazione diretta la Mogos ha iniziato la sua corsa con nette vittorie contro avversarie di rilievo, procedendo con determinazione fino alla finale.

Anche Sofia Bruanti ha disputato un torneo di grande carattere, raggiungendo la finale e conquistando un prezioso argento, nonostante l’importante impegno nel match conclusivo, dove ha ceduto alla compagna di squadra. Le due atlete italiane si sono imposte nei rispettivi scontri con avversarie di varie nazionalità, mostrando tecniche e decisione in pedana che hanno entusiasmato gli spettatori.

Oltre alle due protagoniste del podio, si sono distinte anche Julia Anna Markowska e Gloria Lorenzetti, che hanno chiuso rispettivamente al decimo e al 22esimo posto nella categoria B.

Sciabola A e spada maschile: prova positiva per Trigilia

Nella sciabola femminile categoria A, la veterana Loredana Trigilia ha combattuto con grande determinazione. Dopo aver superato i primi due turni con nette vittorie, la sua corsa si è fermata ai quarti di finale, chiudendo in ottava posizione dopo un match molto tirato. Pur non raggiungendo il podio, la performance di Trigilia è da considerarsi positiva e di sostanza.

Nella spada maschile categoria A, invece, alcuni schermidori azzurri hanno concluso la loro prova agli ottavi: Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi si sono fermati rispettivamente all’undicesimo e al quattordicesimo posto, mentre altri atleti si sono posizionato più indietro in classifica. Sebbene non siano arrivate medaglie sul fronte maschile, le prestazioni hanno mostrato una buona competitività e prospettive interessanti in vista delle prossime tappe.