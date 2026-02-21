Sportface TVOriginals
Milano Cortina 2026, bronzo Andrea Giovannini nella mass start: è la 30ª medaglia per l’Italia

2026 Winter Olympics, Day 15, Speed Skating, Mass start, Milan, Italy 21 Feb
Mandatory Credit: Photo by EMMA WALLSKOG/BILDBYRÅN/Shutterstock (16690536ab) Andrea Giovannini of Italy, Bart Swings of Belgium and Didrik Eng Strand of Norway compete in the men's speed skating mass start semifinal during day 15 of the 2026 Winter Olympics on February 21, 2026 in Milan. 2026 Winter Olympics, Day 15, Speed Skating, Mass start, Milan, Italy - 21 Feb 2026

L’azzurro conquista il terzo posto nel pattinaggio di velocità mass start uomini. Oro a Jorrit Bergsma, argento a Viktor Hald Thorup.

Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Andrea Giovannini chiude al terzo posto nella mass start maschile del pattinaggio di velocità, centrando un prezioso bronzo che vale la 30ª medaglia complessiva per la spedizione azzurra.

Giovannini conquista il podio vincendo lo sprint del gruppo inseguitore, al termine di una gara che ha visto la fuga decisiva davanti.

Oro Bergsma, argento Thorup

A imporsi è l’olandese Jorrit Bergsma con 68 punti, davanti al danese Viktor Hald Thorup, secondo con 47 punti. Terzo Andrea Giovannini con 21 punti.

Ai piedi del podio si piazza lo statunitense Jordan Stolz (10 punti), seguito dal sudcoreano Chung Jae Won (6 punti).

Italia a quota 30 medaglie

Il bronzo di Giovannini rappresenta la trentesima medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026, un traguardo storico per la spedizione azzurra.

