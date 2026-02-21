Mass start Anterselva 2026: oro Michelon, quinta Wierer nell’ultima gara della carriera

La francese conquista la mass start conclusiva a Milano Cortina 2026. Wierer chiude quinta nell’ultima gara della carriera, Vittozzi 18ª.
Si chiude con il successo di Oceane Michelon la mass start femminile di Anterselva, ultimo atto olimpico del biathlon a Milano Cortina 2026. Per la francese è la prima vittoria in carriera, costruita nel giro finale dopo una gara solida al poligono (1-0-0-1).
Michelon taglia il traguardo in 37’18″1, precedendo di 6″6 la connazionale Julia Simon (0-0-1-0) e di 7″4 la ceca Tereza Vobornikova (1-0-0-0), protagonista di una giornata da ricordare.
Wierer saluta con un grande quinto posto
Ai piedi del podio chiude la svedese Anna Magnusson, perfetta al tiro, mentre Dorothea Wierer termina al quinto posto. L’azzurra, nell’ultima gara della sua carriera, resta in corsa per le medaglie fino all’ultimo e con due errori complessivi (0-1-1-0) paga appena 30″ dalla vincitrice, salutando il pubblico con una prestazione di alto livello.
Vittozzi 18ª, attesa per la cerimonia di chiusura
Giornata più complicata per Lisa Vittozzi, che commette quattro errori al tiro (1-1-0-2) e conclude la sua Olimpiade con un 18esimo posto. L’azzurra, oro nell’inseguimento, porterà il tricolore domani sera all’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026.