Europei Cadetti Tbilisi 2026, altre due medaglie azzurre: Pierucci d’argento, Hirsch Butté di bronzo.

Altre due splendide medaglie per gli azzurrini Under 17: l’argento del fiorettista Giovanni Pierucci e il bronzo dello sciabolatore Pietro Hirsch Butté luccicano nella seconda giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026. Due podi pesantissimi per i portacolori dell’Italia che in Georgia, entrambi al debutto sul palcoscenico continentale, hanno sciorinato prestazioni da applausi. Sempre nel fioretto maschile ottima gara e rimpianti per il 5° posto finale di Luca Guidi.

Numero 7 dopo la fase a gironi, Giovanni Pierucci ha iniziato la sua cavalcata verso il podio battendo prima il danese Torpegaard (15-7) e poi il croato Dezeric (15-4). Con un’altra prova di forza, negli ottavi, il fiorettista del Fides Livorno ha superato per 15-12 il tedesco Gunther, mettendo poi in cassaforte la certezza della medaglia grazie al successo nei quarti, con il punteggio di 15-10, sul britannico Belbouab. Così, trent’anni esatti dopo papà Beppe che vinse l’oro tra gli Under 20 a Limoges ’96, un altro Pierucci è salito sul podio di un Europeo giovanile.

Giovanni ha proseguito la sua prestazione da sogno dominando, dall’alba al tramonto, anche la semifinale contro Yi Xing Gao, portacolori della Spagna: 15-8 il verdetto che è valso il pass per l’ultimo atto. In finale, opposto al francese Mahel Boumaza, Pierucci ha pagato anche un problema fisico cedendo 15-6, ma non sono certo i titoli di coda a dare meno valore a un argento che brilla.

Si è fermato ai piedi del podio Luca Guidi. Migliore tra tutti i 92 fiorettisti in gara dopo i gironi, Luca ha superato uno dopo l’altro l’olandese Boes (15-4), l’israeliano Sofer (15-7) e il portacolori della Turchia, Cazzani (15-8). La corsa di Guidi si è interrotta nei quarti di finale contro il francese Robiner (15-11), in un match molto contestato che ha sancito il suo 5° posto.

Stop a un passo dai migliori otto per Giuseppe Di Martino, classificatosi 10°, mentre ha chiuso 34° Riccardo Mancini.

Nella sciabola maschile ha vinto una splendida medaglia di bronzo Pietro Hirsch Butté. La grande prova dell’atleta del Club Scherma Roma è cominciata con il 15-12 con cui ha eliminato lo spagnolo Florez De Vargas. Poi il successo per 15-11 sul tedesco Schmierer e, negli ottavi, il 15-10 con cui l’azzurrino ha eliminato l’israeliano Goldfeld. In fiducia, deciso a regalarsi una meritatissima medaglia, Hirsch Butté si è imposto con un netto 15-4 nei quarti di finale sullo svizzero Biggio, volando così tra i “magnifici quattro”. Solo in una combattuta semifinale Pietro ha ceduto 15-11 al turco Candeniz Berrak, ma il terzo gradino del podio conquistato è risultato prezioso e specchio fedele di una grande prestazione.

Per quanto riguarda gli altri sciabolatori italiani, si è interrotta agli ottavi di finale la corsa sia di Tommaso Tallarico che di Jacopo Sciullo, che hanno chiuso rispettivamente al 10° e al 12° posto. Nel turno precedente era invece uscito Christian Avaltroni, 25°.

Nella spada femminile due azzurrine si sono fermate a un passo dalle “top 8”: 9^ posizione per Francesca Aina, fermata negli ottavi di finale dalla polacca Ciszczon, stessa soglia fatale per Sofia Quirini, che è stata battuta solo all’ultima stoccata dall’israeliana Gnoyanic, concludendo 14^. Si sono invece classificate 33^ Clara De Donno e 39^ Benedetta Bianchi.

Dopo cinque medaglie italiane nelle prime due giornate, domani il day-3 dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026 segnerà l’inizio delle gare a squadre Under 17.

Nella spada maschile il quartetto azzurrino sarà composto dall’argento individuale Pietro De Gaetano, da Andrea Bossalini, Gabriele Giovita e Valentino Monaco.

Nel fioretto femminile Italia in pedana con Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi.

Nella sciabola femminile, infine, il team che rappresenterà il Tricolore si schiererà con le due medaglie di bronzo individuali Vittoria Mocci e Anna Torre, Vittoria Fusetti e Matilde Reale.

Europei Cadetti di fioretto maschile | Tbilisi (Georgia), 21 febbraio 2026

Classifica (92): 1. Mahel Boumaza (Fra), 3. Giovanni Pierucci (ITA), 3. Lucas Robinet (Fra), 3. Yi Xing Gao (Esp)

Gli altri italiani: 5. Luca Guidi, 10. Giuseppe Di Martino, 34. Riccardo Mancini

Europei Cadetti di sciabola maschile | Tbilisi (Georgia), 21 febbraio 2026

Classifica (80): 1. Giorgi Urushadze (Geo), 2. Candeniz Berrak (Tur), 3. Pietro Hirsch Butté (ITA), 3. Vilmos Godo (Hun)

Gli altri italiani: 10. Tommaso Tallarico, 12. Jacopo Sciullo, 25. Christian Avaltroni

Europei Cadetti di spada femminile | Tbilisi (Georgia), 21 febbraio 2026

Classifica (116): 1. Emily Chtefanov (Isr), 2. Adela Bartoskova (Cze), 3. Viktoria Nikiforov (Ger), 3. Yelyzaveta Gorbachuk (Ukr)

Le italiane: 9. Francesca Aina, 14. Sofia Quirini, 33. Clara De Donno, 39. Benedetta Bianchi

