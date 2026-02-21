Milano Cortina 2026, Lollobrigida quarta nella mass start: podio sfiorato nel finale

Francesca spende tanto per chiudere due attacchi e nel finale paga lo sforzo. Oro a Groenewoud davanti a Blondin e Manganello.

Francesca Lollobrigida chiude al quarto posto la mass start femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurra resta nel gruppo di testa per tutta la gara e prova anche a prendere in mano la corsa, spendendo energie preziose per andare a chiudere un paio di attacchi in prima persona. Uno sforzo che si rivela decisivo nel finale.

Negli ultimi metri Francesca non ne ha più per lanciare lo sprint verso il podio e deve accontentarsi della quarta posizione, a un passo dalla medaglia.

La classifica finale

A vincere è l’olandese Marijke Groenewoud, davanti alla canadese Ivanie Blondin e alla statunitense Mia Manganello.

Quarta Francesca Lollobrigida, poi Valérie Maltais e Kaitlyn McGregor a completare le prime sei posizioni.

Una gara intensa, tattica, in cui ogni scelta pesa.

Italia momentaneamente quarta nel medagliere

Con questo risultato l’Italia si trova momentaneamente quarta nel medagliere, ma i Giochi sono ancora in corso e il quadro può cambiare.

Per Lollobrigida resta comunque una prova di grande generosità e carattere: ha corso da protagonista, ha provato a fare la gara e ha pagato fino all’ultimo metro.