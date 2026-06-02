Spada Under 20, Paulis e Delfino chiudono Roma 2026 con il tricolore

Giulia Paulis e Francesco Delfino sono i nuovi campioni d’Italia Under 20 di spada. Con i loro successi si è chiusa alla Fiera di Roma la sei giorni dedicata ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani “Roma 2026”, manifestazione che ha coinvolto circa 650 atleti Under 17 e Under 20 qualificati attraverso il percorso nazionale.

Paulis torna sul trono, Delfino firma una doppia gioia di famiglia

Nella gara femminile, Giulia Paulis delle Fiamme Oro è tornata sul gradino più alto del podio tricolore battendo in finale Lavinia Delfino del Circolo Ravennate della Spada con il punteggio di 15-10, Medaglie di bronzo per Maria Sonzogni della Pro Novara Scherma e Mariachiara Testa del Circolo Schermistico Forlivese.

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Tra gli uomini, invece, Francesco Delfino, fratello di Lavinia, ha completato la giornata speciale per la famiglia conquistando il titolo italiano dopo il successo per 15-12 contro Francesco Dodaro del Club Scherma Cosenza.

Podio maschile e bilancio della sei giorni giovanile

Nel tabellone maschile sono saliti sul terzo gradino del podio Riccardo Gera del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea e Nicolò Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese. A completare la top 8 ci sono Edoardo Trabucco, Cristiano Sena, Riccardo Perrone e Leonardo Cortini.

Nel femminile, invece, da quinto all’ottavo posto si sono piazzate Giorgia Amati, Chiara Castagnoli, Maria Roberta Casale e Carola Calogiuri.