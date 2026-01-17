Spada Giovani, Delfino e Costantini vincono a Legnano: domani gli Assoluti in diretta su Assalto TV

Alla Soevis Arena assegnati i titoli Giovani: Francesco Delfino trionfa tra gli uomini, Ludovica Costantini vince la gara femminile. Domani spazio agli Assoluti con fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

La Seconda Prova Nazionale di spada entra nel vivo a Legnano con una giornata di altissimo livello dedicata alla categoria Giovani (Under 20). Dopo le gare Cadetti di ieri, anche il sabato alla Soevis Arena ha regalato spettacolo, emozioni e verdetti importanti in chiave qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026.

A svettare sul gradino più alto del podio sono stati Francesco Delfino del Circolo Ravennate della Spada e Ludovica Costantini del Club Scherma Foligno, protagonisti assoluti delle rispettive competizioni.

Delfino conquista il titolo maschile Under 20

Nella gara maschile, che ha visto 209 spadisti al via, il successo è andato a Francesco Delfino, classe 2009, capace di imporsi con autorevolezza nonostante sia ancora in età Cadetti. In finale l’atleta ravennate ha superato Pietro De Gaetano della Roma Fencing con il punteggio di 15-8, conquistando una vittoria di grande prestigio.

Sul terzo gradino del podio salgono Gabriele Giovita (CUS Catania), anche lui Under 17, e Francesco Dodaro (Club Scherma Cosenza), mentre completano la top 8 Francesco Lolli, Leonardo Pitticco, Leonardo Cortini e Lorenzo Ippoliti.

Costantini regina tra le donne, sfiorata la doppietta dei Delfino

Nella prova femminile Under 20, successo netto per Ludovica Costantini, che in finale ha avuto la meglio per 15-11 su Lavinia Delfino (Circolo Ravennate della Spada), sorella di Francesco, sfiorando così una suggestiva doppietta familiare.

Medaglie di bronzo per Giulia Paulis (Fiamme Oro Roma), sconfitta solo all’ultima stoccata in semifinale, e per Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), alla seconda medaglia in due giorni dopo quella conquistata ieri tra le Cadette. Dal quinto all’ottavo posto Cavani, Moretti, Miglino e Liberati, a conferma di un livello tecnico molto elevato.

Domenica gli Assoluti in diretta su Assalto TV

La manifestazione si chiuderà domani, domenica 18 gennaio, con le due gare degli Assoluti, maschile e femminile. Le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface, a partire dalle ore 16.00.