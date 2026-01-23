Fioretto, Seconda Prova Nazionale a Brescia: Cadetti in pedana e dirette su Assalto – La TV della Scherma

Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio Brescia ospita la Seconda Prova Nazionale di fioretto Cadetti, Giovani e Assoluti: gare decisive in chiave Campionati Italiani 2026, con fasi finali trasmesse su Assalto – La TV della Scherma.

Prende il via a Brescia la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto maschile e femminile, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione schermistica. Le pedane del Centro Sportivo “San Filippo” accolgono tre giorni di gare che rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Italiani di Roma 2026.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cadetti protagonisti nella giornata inaugurale

La manifestazione si apre venerdì 23 gennaio con le competizioni dedicate alla categoria Cadetti (Under 17), la più numerosa dell’intero weekend. Fin dal mattino, fiorettisti e fiorettiste sono chiamati a confrontarsi in una prova che pesa in modo significativo sul ranking nazionale e sulla stagione individuale.

Le gare maschili prendono il via alle 9.00, seguite da quelle femminili a partire dalle 11.00, dando ufficialmente il via a una tappa che unisce quantità, qualità e prospettiva.

Dirette e fasi finali su Assalto – La TV della Scherma

Tutte le fasi finali della Seconda Prova Nazionale saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale di riferimento per gli appassionati, disponibile sulla piattaforma Sportface.

Il primo collegamento è fissato oggi, venerdì, con il live delle competizioni Cadetti che si aprirà alle 17.55.

Nel corso dell’intero fine settimana, inoltre, i canali social della Federazione Italiana Scherma proporranno video, highlights e fotogallery per raccontare in tempo reale le emozioni delle gare di Brescia.

Risultati live sempre aggiornati

Durante la giornata saranno disponibili i risultati in tempo reale delle competizioni:

risultati del fioretto maschile Cadetti

risultati del fioretto femminile Cadette

Un aggiornamento costante che permetterà di seguire l’andamento delle gare anche fuori dalla diretta video.

Il programma completo del weekend

La Seconda Prova Nazionale di fioretto si sviluppa su tre giornate, con copertura televisiva delle fasi decisive sempre affidata ad Assalto – La TV della Scherma.

Venerdì 23 gennaio – Cadetti

Fioretto maschile Cadetti – inizio ore 9.00

Fioretto femminile Cadette – inizio ore 11.00

Diretta Assalto TV – dalle ore 17.55

Sabato 24 gennaio – Giovani

Fioretto maschile Giovani – inizio ore 9.00

Fioretto femminile Giovani – inizio ore 11.00

Diretta Assalto TV – dalle ore 16.25

Domenica 25 gennaio – Assoluti