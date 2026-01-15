Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano: tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Soevis Arena di Legnano va in scena la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada: oltre 1100 atleti in pedana e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

La grande scherma nazionale torna protagonista a Legnano con la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada, in programma da venerdì 16 a domenica 18 gennaio presso la Soevis Arena (ex PalaBorsani). Un appuntamento chiave del calendario federale che vedrà oltre 1100 atleti scendere in pedana, a caccia dei punti validi per la qualificazione ai Campionati Italiani di Roma 2026.

La manifestazione si articola su tre giornate di gara, con due competizioni al giorno, una maschile e una femminile, e coinvolge tutte le principali categorie del settore spada. Le fasi finali di ciascuna giornata saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale di riferimento per gli appassionati, disponibile sulla piattaforma Sportface.

Il programma si apre venerdì con le gare Cadetti, che vedranno impegnati quasi 400 atleti Under 17. Sabato sarà la volta della categoria Giovani, con oltre 350 spadisti Under 20 in gara, mentre la domenica sarà dedicata al gran finale degli Assoluti, con numeri simili e la presenza di alcuni dei migliori interpreti italiani della specialità.

Un weekend intenso, che unisce quantità e qualità, offrendo uno spaccato completo del movimento schermistico italiano, dalle nuove generazioni fino ai protagonisti della categoria maggiore. Legnano si conferma così una delle tappe centrali della stagione nazionale di spada.

Le gare e le fasi decisive del torneo saranno seguite in diretta ogni pomeriggio su Assalto – La TV della Scherma, con collegamento live a partire dalle ore 16.00 in tutte e tre le giornate.

Calendario gare – Seconda Prova Nazionale di spada

Legnano (Soevis Arena), 16–18 gennaio 2026

Venerdì 16 gennaio

Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle ore 16.00

Cadetti spada maschile – ore 9.00

Cadette spada femminile – ore 12.00

Sabato 17 gennaio

Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle ore 16.00

Giovani spada maschile – ore 9.00

Giovani spada femminile – ore 12.00

Domenica 18 gennaio

Diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle ore 16.00