Seconda Prova Nazionale di Fioretto: Iaquinta e Berretta protagonisti a Brescia

Nella cornice del Centro Sportivo “San Filippo” di Brescia si è svolta la seconda giornata della Seconda Prova Nazionale di fioretto, dedicata alla categoria Giovani (Under 20), con sfide entusiasmanti e duelli serrati sulle pedane lombarde.

L’evento è parte delle tappe che assegneranno i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026, che vedranno iscritti i migliori schermidori delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti in una grande festa della scherma.

Oggi sono emersi due vincitori che si sono imposti al termine di assalti tirati e combattuti: Emanuele Iaquinta nel fioretto maschile e Mariavittoria Berretta in quello femminile.

Iaquinta: vittoria al fotofinish nel fioretto maschile

In campo maschile il fiorettista Emanuele Iaquinta, classe 2008 della Frascati Scherma, ha firmato una prestazione di alta qualità portando a casa l’oro dopo un finale mozzafiato contro Fernando Scalora della Schermabrescia.

L’assalto decisivo si è concluso con il risultato di 15-14, sottolineando l’equilibrio di una finale risolto solo all’ultima stoccata. Dietro ai due finalisti sul podio sono saliti Mattia De Cristofaro e Riccardo Paoletti, entrambi fermati in semifinale ma comunque capaci di assicurarsi la medaglia di bronzo.

Ai piedi del podio si sono classificati altri giovani talenti che hanno comunque ben figurato nella competizione.

Beretta domina il fioretto femminile

Anche nella gara femminile il confronto è stato serrato, ma alla fine la vittoria è andata a Mariavittoria Berretta del Centro Sportivo Carabinieri, che ha saputo imporsi per 15-12 su Sofia Giordani del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, in un match a tratti molto combattuto.

Sul terzo gradino del podio sono invece salite Greta Collini, costretta però a fermarsi dalla finale per un infortunio, e Ludovia Franzoni, uscite sconfitte dalle semifniakei. Tre le migliori otto si sono distinte anche altre atlete arrivate nei turni finali.

Domani a bresca torneranno in pedana gli assoluti, pronti a dare spettacolo nelle prove dedicate alle categorie senso, con le finali trasmesse su “Assalto – La TV della Scherma” (dove potete trovare anche gli highlights della giornata di oggi) a partire dal pomeriggio.