Sciabola Under 20, Italia ancora sul podio a Tashkent: argento femminile e bronzo maschile a squadre

Gran chiusura per gli azzurrini nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 in Uzbekistan: secondo posto per Astolfi, Lentini, Mocci e Stangoni, terzo per Hirsch Buttè, Reale, Sibillo e Tribuno. Per l’Italia cinque medaglie complessive nel weekend.

Si chiude con altre due medaglie il weekend dell’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di sciabola a Tashkent. Nelle prove a squadre, gli azzurrini conquistano l’argento nella gara femminile e il bronzo in quella maschile, confermandosi sempre sul podio in tutte le competizioni disputate nel fine settimana che ha inaugurato il circuito internazionale di categoria.

Splendido il cammino del team femminile composto da Flavia Astolfi, Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci e Benedetta Stangoni. Le azzurrine hanno superato nei quarti la Romania per 45-39, per poi imporsi in semifinale sulla Georgia con un netto 45-29, risultato che è valso l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto, contro la Russia, le italiane hanno lottato a lungo alla pari, prima di cedere nel finale per 45-37, portando comunque a casa un prezioso secondo posto.

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Medaglia di bronzo, invece, per la formazione maschile composta da Pietro Hirsch Buttè, Valerio Reale, Massimo Sibillo e Andrea Tribuno. Gli azzurrini hanno battuto il Kazakistan nei quarti con il punteggio di 45-20, prima di fermarsi in semifinale contro la Russia, vittoriosa per 45-37. Nella finale per il terzo posto contro la Polonia, però, l’Italia ha reagito con autorità, rimontando nelle fasi decisive dell’assalto e chiudendo sul 45-40, conquistando così il podio.

La spedizione azzurra, seguita in Uzbekistan dai referenti giovanili Sorin Radoi per gli uomini e Ilaria Bianco per le donne, insieme al tecnico Gianluca Filippi, archivia così un eccellente avvio di stagione. Il bilancio complessivo del weekend è di cinque medaglie: ai due podi di squadra si aggiungono infatti quelli conquistati nelle prove individuali, con Riccardo Maria Aquili argento nella gara maschile, Flavia Astolfi argento in quella femminile e Vittoria Mocci bronzo.