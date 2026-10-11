Baseball, Italia al Premier12 2027: Germania battuta 5-0 nello spareggio decisivo

Gli azzurri di Francisco Cervelli vincono a Barcellona la sfida da dentro o fuori e conquistano la qualificazione al torneo del prossimo anno, che metterà in palio anche un pass olimpico per Los Angeles 2028.

L’Italia conquista la qualificazione al Premier12 2027. La Nazionale azzurra di baseball ha battuto la Germania per 5-0 nell’ultima partita del girone di qualificazione di Barcellona, centrando così l’accesso al torneo del prossimo anno.

Era una vera e propria sfida da dentro o fuori: Italia e Germania arrivavano all’appuntamento con lo stesso record e agli azzurri serviva una vittoria per continuare il proprio percorso internazionale.

Italia perfetta contro la Germania

La squadra guidata da Francisco Cervelli ha risposto con una prestazione di alto livello, costruita sia in attacco sia sul monte di lancio.

L’Italia ha chiuso con 16 valide, mentre Giacomo Taschin ha aperto la gara con sette strikeout in quattro inning. Dietro di lui hanno lavorato i rilievi Mattia Sireus, Javier Fandino, Matteo Bocchi, Alex Bassani e Claudio Scotti.

Proprio Scotti ha gestito il tentativo di reazione della Germania nelle fasi finali, contribuendo a preservare lo shutout del 5-0.

Gli azzurri reagiscono dopo il ko con la Spagna

Il successo assume ancora più valore dopo la sconfitta subita contro la Spagna nella giornata precedente. L’Italia ha saputo reagire immediatamente, vincendo la partita decisiva e staccando il pass per il Premier12.

Con Cervelli alla guida, gli azzurri hanno ora un bilancio di 14 vittorie in 17 gare ufficiali considerando Europeo 2025, Haarlem Week 2026 e questo torneo di qualificazione. Il record sale a 19 successi in 23 partite includendo anche il World Baseball Classic 2026.

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Il Premier12 vale anche un pass per Los Angeles 2028

La qualificazione apre ora all’Italia anche una strada verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Al Premier12, infatti, la nazionale proveniente dall’Europa o dall’Oceania che otterrà il miglior piazzamento conquisterà direttamente uno dei posti disponibili per il torneo olimpico.

Per l’Italia sarà quindi la prima opportunità per provare a centrare la qualificazione a Los Angeles, al termine di un percorso internazionale che continua a dare risultati importanti.