Parigi-Tours 2026, Hagenes beffa tutti nel finale: Stuyven secondo, Laporte terzo

Il norvegese della Visma | Lease a Bike piazza il contrattacco decisivo nell’ultimo chilometro e resiste al ritorno degli inseguitori. Sul podio anche Jasper Stuyven e Christophe Laporte.

Per Strand Hagenes vince la Parigi-Tours 2026. Il norvegese della Visma | Lease a Bike ha conquistato la classica francese grazie a un’azione decisiva nell’ultimo chilometro, riuscendo a conservare pochi secondi di vantaggio sugli inseguitori fino al traguardo.

Hagenes era entrato nel gruppetto di una decina di corridori che si è giocato il successo nelle battute conclusive della corsa.

Hagenes decisivo nell’ultimo chilometro

A meno di un chilometro dall’arrivo è stato Toms Skujiņš a tentare l’allungo. Il norvegese ha però risposto con un contrattacco immediato e più efficace, riuscendo a prendere qualche metro di vantaggio.

Alle sue spalle Jasper Stuyven ha provato a rientrare senza riuscire a chiudere il gap. Hagenes ha così tagliato il traguardo in solitaria, completando la prova in 4h31’46”.

Stuyven secondo, Laporte completa il podio

Stuyven ha chiuso in seconda posizione, mentre Christophe Laporte, compagno di squadra di Hagenes alla Visma | Lease a Bike, ha vinto la volata degli inseguitori conquistando il terzo posto.

Ai piedi del podio Matys Grisel, quarto, seguito da Jonas Abrahamsen e Paul Lapeira.

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Parigi-Tours 2026, l’ordine d’arrivo

1. Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) 4h31’46”

2. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)

3. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike)

4. Matys Grisel (Lotto Intermarché)

5. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)

6. Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team)

7. Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United)

8. Lewis Askey (NSN Cycling Team)

9. Florian Sénéchal (Alpecin-Premier Tech)

10. Toms Skujiņš (Lidl-Trek)