F1 Singapore, Verstappen domina a Marina Bay: Leclerc secondo, Antonelli sul podio

L’olandese della Red Bull resta al comando dal primo all’ultimo giro e conquista il secondo successo stagionale dopo Sepang. Terzo Kimi Antonelli, che porta oltre quota 100 il vantaggio su Russell e avrà il primo match point iridato ad Austin.

Max Verstappen domina il Gran Premio di Singapore 2026 e conquista il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto una settimana fa a Sepang. Oggi, domenica 11 ottobre, l’olandese della Red Bull ha imposto il proprio ritmo sul circuito cittadino di Marina Bay, restando al comando dal primo all’ultimo giro.

Alle sue spalle ha chiuso la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Andrea Kimi Antonelli ha portato la Mercedes sul terzo gradino del podio.

Verstappen imprendibile a Singapore

Verstappen ha costruito il successo controllando la gara fin dalle prime battute, senza lasciare spazio agli avversari. Dopo il trionfo di Sepang, per il pilota Red Bull arriva così un’altra vittoria in una fase particolarmente positiva della stagione.

Leclerc ha chiuso in seconda posizione, confermando la competitività della Ferrari sul circuito di Marina Bay, mentre Antonelli ha completato il podio.

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Antonelli allunga ancora su Russell

Il terzo posto permette ad Andrea Kimi Antonelli di aumentare ulteriormente il vantaggio nella classifica mondiale sul compagno di squadra George Russell.

Il margine dell’italiano supera ora i 100 punti e, tra due settimane ad Austin, Antonelli avrà a disposizione il primo match point per conquistare il titolo mondiale.

Norris quarto, Hamilton sesto

Ai piedi del podio ha concluso la McLaren di Lando Norris, quarto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri.

Sesta posizione per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha terminato alle spalle delle due McLaren.