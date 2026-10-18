Sciabola U17, doppietta azzurra a Budapest: oro Gabola, argento Pellegatta

Finale tutta italiana nel Circuito Europeo Under 17: Giuseppe Emanuele Gabola supera Vittorio Pellegatta 15-12. Filippo Landi chiude sesto e Alessandro Fanelli ottavo.

Doppietta italiana a Budapest nel Circuito Europeo Under 17 di sciabola. Giuseppe Emanuele Gabola conquista la medaglia d’oro al termine di una giornata di alto livello, battendo nella finalissima tutta azzurra Vittorio Pellegatta, che chiude con l’argento.

Una prova complessivamente molto positiva per l’Italia, capace di portare anche Filippo Landi e Alessandro Fanelli fino ai quarti di finale, rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.

Gabola, percorso da protagonista fino all’oro

Giuseppe Emanuele Gabola, atleta del CH4 Sporting, ha chiuso il girone eliminatorio con cinque vittorie e una sola sconfitta, iniziando poi una lunga serie di successi nel tabellone a eliminazione diretta.

L’azzurro ha superato il greco Karagkiozopoulos per 15-10, il tedesco Su per 15-5 e l’ungherese Decsi, numero uno dopo la fase a gironi, con il punteggio di 15-11.

Negli ottavi Gabola si è imposto sull’altro ungherese Revesz per 15-12, centrando l’accesso ai quarti. Qui ha battuto il rumeno Tomac 15-13, assicurandosi la medaglia.

In semifinale il torinese ha poi lasciato soltanto sette stoccate al polacco Pikur, sconfitto 15-7, prima di affrontare Pellegatta nell’ultimo assalto della giornata.

Pellegatta d’argento dopo un percorso impeccabile

Vittorio Pellegatta aveva iniziato la competizione con un en plein di vittorie nella fase a gironi. Nel tabellone ha poi battuto il bulgaro Ivanov 15-4, Davide Teti 15-5 e il tedesco Witt 15-10.

Nel turno successivo è arrivato un altro derby italiano contro Giordano Vincenzi, vinto da Pellegatta per 15-11.

Ai quarti l’atleta della Lazio Scherma Ariccia ha superato il compagno di club Filippo Landi per 15-9, guadagnandosi così la certezza del podio. In semifinale ha avuto la meglio sull’ucraino Liakh con il punteggio di 15-11.

Finale tutta italiana

La sfida per l’oro ha quindi messo di fronte Gabola e Pellegatta. A imporsi è stato il portacolori del CH4 Sporting, che ha chiuso l’assalto sul 15-12, conquistando il primo posto davanti al connazionale.

Per l’Italia sono così arrivati i primi due gradini del podio nella prova di sciabola maschile Under 17.

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Landi e Fanelli ai piedi del podio

Buona anche la prova di Filippo Landi, fermato ai quarti proprio da Pellegatta e classificatosi al sesto posto.

Tra i migliori otto anche Alessandro Fanelli del Club Scherma Roma, battuto 15-13 dall’ucraino Liakh e ottavo nella classifica finale.

Gli altri risultati degli azzurri

Giordano Vincenzi ha chiuso al 9° posto, Giovanni Battista Pistacchi al 16°, Jacopo Sciullo al 18°, Tommaso Di Lauro al 31°, Michele Pio Dilillo al 34° e Antonio Langella al 41°.

A seguire Andreas Verde 47°, Lorenzo Sciullo 51°, Simone Gigliotti 53°, Davide Teti 56°, Leonardo Falchieri 57°, Francesco Adriano Biliotti 60°, Carlo Pasqualicchio 67°, Valerio Imbastari 73°, Alessandro Dorio 93° e Andrea Papisca 135°.