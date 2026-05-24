Sciabola femminile, Viale sfiora l’impresa a Lima: l’Italia chiude ai piedi del podio

Mariella Viale ha sfiorato la medaglie della tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima. la 21enne napoletana delle Fiamme Oro ha chiuso all’ottavo posto, fermandosi soltanto nel match valido per l’accesso al podio contro la rosa Yana Egorian, campionessa olimpica e avversaria di altissimo livello.

Un percorso brillante fino alle migliori otto

Il cammino di Viale è stato di grande spessore, soprattutto considerando che arrivava dalle qualificazioni. L’azzurra ha iniziato superando la russa Mikhailova con annetto 15-8, poi ha vinto il derby italiano contro Michela Battiston con il punteggio di 15-6.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Negli ottavi è arrivata la vittoria più sofferta e significativa: 15-14 contro la coreana Hayoung Jeong, successo che le ha permesso di entrare tra le prime otto della competizione.

Egorian ferma il sogno, domani la gara a squadre

Nel match per la medaglia, Viale si è arresa a Egorian per 15-9, chiudendo comunque una prova molto positiva, in continuità con il percorso internazionale iniziato con il podio di Orleans. Tra le altre italiane, Michela Battiston ha terminato 18esima, Manuela Spica 38esima, Chiara Mormile 49esima, Vittoria Mocci 55esima, Rebecca Gargano 58esima e Claudia Rotili 63esima.

Oggi la tappa di Lima si chiuderà con la prova a squadre: l’Italia del CT Andrea Aquili schiererà Battiston, Viale, Rotili e Spica.