Primo collegiale stagionale al Centro “Giulio Onesti” di Roma: test fisici e tecnico-atletici per Michela Battiston e compagne. Aquili: “Trasformare il potenziale in costanza, questo l’obiettivo”.

La stagione della sciabola femminile azzurra riparte ufficialmente dal Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dove si è svolto il primo collegiale 2025/26. A guidare le atlete il Commissario tecnico Andrea Aquili, che ha subito trasmesso fiducia e determinazione: «Ho ritrovato un gruppo con tante motivazioni, entusiasmo e voglia di ricominciare. I risultati non sono mancati nella scorsa stagione, ma dobbiamo crescere nella continuità».

Il ritiro ha segnato l’avvio del percorso verso i primi impegni internazionali, con test fisici e lavoro tecnico-atletico. Presenti le protagoniste del bronzo europeo di Genova – Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica – affiancate da Eloisa Passaro (al rientro dopo l’infortunio), l’esperta Martina Criscio, le universitarie Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili, oltre a Carlotta Fusetti e alla giovanissima Vittoria Mocci.

«È un gruppo giovane, con grandi margini – ha aggiunto Aquili –. L’età media è bassa ma conta solo la prestazione. Se motivazione e impegno resteranno alti, cresceremo tutte insieme e la squadra ne trarrà beneficio».