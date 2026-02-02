Olimpiadi Milano-Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura

L’appuntamento è fissato per il 6 febbraio: una Cerimonia di apertura inedita, diffusa sul territorio, con diretta televisiva e streaming Rai.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si apriranno ufficialmente giovedì 6 febbraio, con la Cerimonia di Apertura in programma allo Stadio di San Siro. L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 19:50, mentre l’avvio formale della cerimonia è previsto alle 20:00.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per la prima volta nella storia dei Giochi, la Cerimonia seguirà un modello policentrico: non sarà concentrata in un solo luogo, ma si svilupperà come una Cerimonia diffusa, con la partecipazione degli atleti distribuita tra Milano, Cortina, Valtellina e Val di Fiemme.

Una cerimonia diffusa nei territori olimpici

Oltre a Milano, saranno coinvolte Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso anche un secondo braciere olimpico. Le sfilate degli atleti e delle atlete si svolgeranno in modo condiviso nei diversi territori, dando vita a un evento corale che unisce città e aree montane.

La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 è il risultato di un progetto collettivo che coinvolge migliaia di persone e mette insieme competenze artistiche, tecniche e organizzative diverse, con feste e momenti simbolici estesi all’intero territorio olimpico.

Dove vedere la diretta

La Cerimonia di Apertura sarà trasmessa in diretta:

su Rai 1

in streaming su RaiPlay

sul sito RaiNews

La diretta inizierà alle 19:50 e offrirà circa tre ore di spettacolo. La telecronaca sarà affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi.

Gli artisti sul palco

Lo stadio di San Siro sarà trasformato in un grande palcoscenico grazie a un ensemble di artisti italiani e internazionali. Tra i protagonisti annunciati figurano Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang, insieme ad altri ospiti.

Cast, numeri e produzione

Alla realizzazione dello spettacolo partecipano oltre 1.300 membri del cast, tra professionisti e volontari provenienti da 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro dei fornitori.

La parte musicale coinvolge oltre 500 musicisti per le colonne sonore originali, mentre la preparazione ha richiesto più di 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e Arco della Pace.

Grande attenzione anche a costumi e scenografia: 182 design originali, oltre 1.400 costumi, 1.500 paia di scarpe, 7.500 metri di tessuto, con il contributo di 110 make-up artist, 70 hair stylist e più di 1.000 elementi di scena.

I bracieri olimpici

Elemento centrale della Cerimonia saranno i due bracieri dei Giochi, che per la prima volta si accenderanno e spegneranno simultaneamente a Milano e Cortina. Le strutture, ad alta complessità tecnologica, sono composte da 4,5 tonnellate di metallo, 1.440 componenti di connessione e 1.000 metri di LED dinamici.

“Armonia”, il tema della Cerimonia

Il titolo scelto per la Cerimonia è Armonia. Come spiegato dalla Fondazione Milano Cortina, si tratta di un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale: un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro, con un omaggio all’Italia e ai suoi valori, intrecciando riferimenti a Leonardo, ai grandi inventori, al design, alla musica e all’eleganza italiana.