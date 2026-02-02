Serie A, Antonio Conte vince la panchina d’oro 2025 davanti a Gasperini e Fabregas

Si è svolta a Coverciano la cerimonia per l’assegnazione della Panchina d’Oro, il rinomato premio dell’AIA riservato ai top allenatori italiani, scelto dai loro colleghi di Serie A, B e C.

Panchina d’oro 2025, trionfa Antonio Conte

Nella massima serie, Antonio Conte del Napoli ha trionfato con 20 preferenze su 47, superando Gian Piero Gasperini della Roma (ex Atalanta) a quota 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Le restanti 17 schede si sono distribuite tra altri tecnici.

In Serie B, il titolo è andato a Giovanni Stroppa, attualmente al Venezia dopo l’esperienza alla Cremonese nella passata stagione. Per la Serie C, il riconoscimento è spettato a Fabio Gallo (oggi al Vicenza), artefice della promozione in Serie B della Virtus Entella nel 2024-2025. Nella Serie A femminile ha prevalso Massimiliano Canzi, mentre in Serie B femminile ha vinto Antonio Cincotta, che ha voluto ringraziare Rocco Commisso: “Avrei voluto vincere un trofeo con le ragazze per dedicarlo a lui ma gli dedico la panchina d’oro“.

Premio speciale infine a Enzo Maresca, al momento svincolato ma autore di imprese con il Chelsea: Conference League e Mondiale per Club vinti, con il merito di aver rilanciato i Blues dopo un periodo complicato, riportandoli in Champions League.