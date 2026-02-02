Milano Cortina 2026, le speranze azzurre e i giorni chiave: dove può arrivare il bottino medaglie

L’Italia si avvicina ai Giochi di casa con un obiettivo ambizioso: provare a superare le 20 medaglie di Lillehammer 1994, dopo le 17 conquistate a Pechino. La squadra sarà composta da 196 elementi (103 uomini e 93 donne) e le prime gare con italiani al via inizieranno già il 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate dal 7, il giorno dopo la Cerimonia d’Apertura del 6 febbraio.

Il potenziale azzurro è diffuso, ma alcune discipline – e soprattutto alcune giornate – concentrano le occasioni più concrete per pesare sul medagliere. Di seguito, i nomi e gli appuntamenti “da cerchiare” per aspettarsi di più.

Le punte azzurre: dove l’Italia può puntare forte

Sci alpino: il pacchetto più ricco di chance

Lo sci alpino resta la disciplina che catalizza attenzioni e aspettative. Le punte dichiarate sono Sofia Goggia e Federica Brignone, con Dominik Paris come riferimento nelle prove veloci maschili.

Accanto ai big, ci sono nomi indicati come possibili outsider: Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Lara Della Mea, Mattia Casse e Christoph Innerhofer.

Pattinaggio di velocità: i leader sono Ghiotto e Lollobrigida

Nel long track, la carta più pesante è Davide Ghiotto, indicato tra i favoriti soprattutto sui 10.000 metri, mentre Francesca Lollobrigida è attesa nei 3.000 e nei 5.000. Nel testo sono citate anche chance in staffetta a inseguimento e la presenza di Andrea Giovannini tra le punte.

Biathlon: Wierer e Vittozzi, con Giacomel uomo-copertina

Nel biathlon l’Italia si appoggia a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi al femminile e a Tommaso Giacomel al maschile, con ambizioni anche nelle prove a squadre.

Curling: Constantini-Mosaner e l’oro da difendere

Nel doppio misto, l’Italia punta a confermarsi con Stefania Constantini e Amos Mosaner, chiamati a difendere l’oro conquistato a Pechino.

Short track: Fontana e Sighel

La leader è Arianna Fontana, attesa soprattutto nei 500 metri. In campo maschile riferimento Pietro Sighel, con possibilità anche nelle gare a squadre.

Freestyle: la carta Tabanelli

Nel freestyle il nome indicato è Flora Tabanelli, citata sia nello slopestyle sia nel big air, con l’idea che – se sta bene – una medaglia sia nelle sue possibilità. Tra gli azzurri compare anche Miro Tabanelli nel big air maschile.

Snowboard: Moioli e Visintin, più la linea alpina con Fischnaller

Nello snowboard cross, la punta è Michela Moioli, con Omar Visintin indicato come nome competitivo. Nello snowboard alpino viene citato Roland Fischnaller, mentre nel PGS maschile compaiono anche Aaron March e Maurizio Bormolini; nel PGS femminile è nominata Lucia Dalmasso.

Slittino: i nomi per il podio

Nel testo sono citate chance nel settore slittino con Dominik Fischnaller e, in chiave Italia, i riferimenti a Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel femminile e a Nagler e Malleier nel maschile.

Sci di fondo: Pellegrino e Barp

Nel fondo l’attenzione è su Federico Pellegrino (sprint) e sul supporto del giovane Elia Barp, con menzione anche di Davide Graz.

Sci alpinismo: debutto olimpico e carte azzurre

Disciplina al debutto ai Giochi: l’Italia viene indicata tra le nazioni di riferimento con Michele Boscacci e Giulia Murada, e con citazioni anche per Alba De Silvestro.

Il calendario delle “giornate da medaglia”

Di seguito, giorno per giorno, le finali e gli appuntamenti indicati come più attesi nel materiale che mi hai inoltrato (con orari riportati come da testo).

7 febbraio

Sci alpino: Discesa libera maschile – Dominik Paris e Giovanni Franzoni (11.30)

Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile (13.00)

Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili – Francesca Lollobrigida (16.00)

Snowboard: Finale big air maschile (19.30)

Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile (19.57)

8 febbraio

Sci alpino: Discesa libera femminile – Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni (11.30)

Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km maschile (12.30)

Biathlon: Staffetta mista 4×6 km – Team Italia (14.05)

Snowboard: PGS femminile small final (14.26) / big final – Lucia Dalmasso (14.29)

Snowboard: PGS maschile small final (14.36) / big final – Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini (14.39)

Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili – occhi su Davide Ghiotto (16.00)

Slittino: Individuale maschile (18.34)

Pattinaggio di figura: Gara a squadre (singolo maschile, libero) (21.55)

9 febbraio

Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile – occhi su Flora Tabanelli (12.30)

Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale) (14.00)

Pattinaggio di velocità: 1.000 m donne (17.30)

Snowboard: Finale big air femminile (19.30)

Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (20.12)

10 febbraio

Sci freestyle: Finale freeski slopestyle maschile (12.30)

Short track: Staffetta mista – Team Italia (12.56)

Sci di fondo: Finali sprint classico femminile (13.13) e maschile (13.25)

Biathlon: 20 km individuale maschile – Tommaso Giacomel (13.30)

Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom speciale) (14.00)

Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto (14.05)

Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto – Team Italia (18.05)

Slittino: Individuale femminile (18.34)

Salto con gli sci: Evento a squadre miste (20)

11 febbraio

Sci alpino: SuperG maschile – Paris e Franzoni (11.30)

Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (13.45)

Biathlon: 15 km individuale femminile – Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (14.15)

Sci freestyle: Finale moguls femminile (14.55)

Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili (18.30)

Slittino: Doppio femminile (2ª run) (18.53)

Pattinaggio di figura: Danza libera (19.30)

Slittino: Doppio maschile (2ª run) (19.44)

12 febbraio

Sci alpino: SuperG donne – Sofia Goggia e Federica Brignone (11.30)

Sci freestyle: Finale moguls maschile (12.55)

Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile (13.00)

Snowboard: Finale cross maschile (13.45) + SBX maschile small final (14.56) / big final – Omar Visintin (15.01)

Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili – Francesca Lollobrigida (16.30)

Slittino: Staffetta a squadre (18.30)

Snowboard: Finale halfpipe femminile (19.30)

Short track: 500 m femminili – Arianna Fontana (21.31)

Short track: 1.000 m maschili (21.43)

13 febbraio

Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile (11.45)

Biathlon: Sprint 10 km maschile – Tommaso Giacomel (14.00)

Snowboard: SBX femminile small final (14.41) / big final – Michela Moioli (14.46)

Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili – Davide Ghiotto (16.00)

Pattinaggio di figura: Individuale maschile libero (19.00)

Snowboard: Finale halfpipe maschile (19.30)

Skeleton: Singolo maschile (21.05)

14 febbraio

Sci freestyle: Dual moguls femminile small final (11.46) / big final (11.48)

Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km femminile (12.00)

Sci alpino: Slalom gigante maschile (13.30)

Biathlon: Sprint 7,5 km femminile – Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (14.00)

Pattinaggio di velocità: 500 m maschili (16.00)

Skeleton: Singolo femminile (19.44)

Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (19.57)

Short track: 1.500 m maschili (22.34)

15 febbraio

Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile – Tommaso Giacomel (11.15)

Sci freestyle: Dual moguls maschile small final (11.46) / big final (11.48)

Sci di fondo: Staffetta 4×7,5 km maschile (12.00)

Sci alpino: Gigante femminile – Federica Brignone (13.30)

Snowboard: Cross a squadre miste big final (14.40)

Biathlon: Inseguimento 10 km femminile – Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (14.45)

Pattinaggio di velocità: 500 m femminili (17.03)

Skeleton: Evento a squadre miste (18.00)

Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo (19.57)

16 febbraio

Short track: 1.000 m femminili – Arianna Fontana (12.42)

Sci alpino: Slalom speciale maschile (13.30)

Sci freestyle: Finale freeski big air donne – Flora Tabanelli (19.30)

Pattinaggio di figura: Coppie (libero) (20.00)

Salto con gli sci: Squadre maschile (20.20)

Bob: Monobob femminile (21.06)

17 febbraio

Snowboard: Finale slopestyle femminile (13.00)

Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (13.45)

Biathlon: Staffetta 4×7,5 km maschile (14.30)

Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale A) (16.28)

Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale A) (16.47)

Sci freestyle: Finale big air maschile – Miro Tabanelli (19.30)

Bob: Bob a due maschile (21.05)

18 febbraio

Sci freestyle: Finale aerials femminile (12.30)

Sci di fondo: Finali sprint a squadre TL donne (11.45)

Sci di fondo: Finali sprint a squadre TL maschile – Pellegrino-Barp (12.15)

Snowboard: Finale slopestyle maschile (12.30)

Sci alpino: Slalom speciale femminile (13.30)

Biathlon: Staffetta 4×6 km femminile (14.45)

Short track: Staffetta 3.000 donne – Team Italia (20.59)

Short track: 500 m maschili – Pietro Sighel (21.29)

19 febbraio

Sci freestyle: Finale aerials maschile (11.30)

Sci alpinismo: Sprint femminile (13.55)

Combinata nordica: Team sprint maschile (14.00)

Sci alpinismo: Sprint maschile (14.15)

Hockey ghiaccio: Finale 3°/4° posto femminile (14.40)

Hockey ghiaccio: Finale 1°/2° posto femminile (19.10)

20 febbraio

Sci freestyle: Ski cross femminile small final (13.10) / big final (13.15)

Biathlon: Mass start 15 km maschile (14.15)

Pattinaggio di velocità: 1.500 m femminili (16.30)

Curling: Finale 3/4° posto maschile (19.05)

Sci freestyle: Finale halfpipe maschile (19.30)

Short track: Staffetta 5.000 maschile (21.29)

Short track: 1.500 m femminili (22.03)

21 febbraio

Sci di fondo: Mass start 50 km TC maschile (11.00)

Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste (11.45)

Sci freestyle: Ski cross maschile big final (13.15)

Sci alpinismo: Finale staffetta mista (13.30)

Curling: Finale 3°/4° posto femminile (14.05)

Pattinaggio di velocità: Mass start maschile (16.40) e femminile (17.15)

Curling: Finale 1°/2° posto maschile (19.05)

Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (19.30)

Hockey ghiaccio: Finale 3°/4° posto maschile (20.40)

22 febbraio

Sci di fondo: Mass start 50 km TC femminile (10.00)

Curling: Finale 1°/2° posto femminile (11.05)

Bob: a quattro maschile (12.15)

Hockey ghiaccio: Finale 1°/2° posto maschile (14.10)

Il momento-forma: segnali dall’ultimo weekend pre-Giochi

Nel materiale che mi hai fornito, l’ultimo fine settimana prima dei Giochi viene descritto con due vittorie e otto podi per l’Italia, con indicazioni positive in particolare nello sci alpinismo (podio in serie per Giulia Murada) e nello ski cross (successi di Jole Galli e Simone Deromedis). Segnali incoraggianti anche dallo sci alpino (Paris secondo, Goggia seconda in superG) e dallo snowboard alpino (Fischnaller secondo), oltre a un buon piazzamento nel salto con gli sci a squadre miste.