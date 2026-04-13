Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest

Dal 16 al 19 aprile tutte le armi in Coppa del Mondo in contemporanea. Bianchi e Favaretto numeri 2 del mondo guidano i fiorettisti in Egitto, Curatoli al Trofeo Luxardo, Battiston e Rizzi tra le protagoniste. Finali sciabola su Sky Sport
Un fine settimana da record per la scherma azzurra. Dal 16 al 19 aprile, ben 80 atleti italiani saranno impegnati simultaneamente in quattro competizioni internazionali di Coppa del Mondo su quattro diversi fronti: il fioretto al Cairo, la sciabola maschile a Padova, la sciabola femminile ad Atene e la spada a Budapest. Un calendario così denso è frutto dei recuperi delle prove rinviate un mese fa a causa della chiusura di diversi spazi aerei per le note vicende internazionali.
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Fioretto al Cairo: Bianchi e Favaretto guidano 24 azzurri
La Coppa del Mondo di fioretto prende il via al Cairo già giovedì 16 aprile con i preliminari maschili. Venerdì tocca alle donne, sabato i tabelloni principali individuali e domenica le gare a squadre. Il CT Simone Vanni porta in Egitto 24 atleti.
Tra gli uomini spiccano Guillaume Bianchi (n° 2 del ranking mondiale), Tommaso Marini (8), Filippo Macchi (14), Giulio Lombardi (18), Tommaso Martini (22), Davide Filippi (31), Alessio Foconi (33), Damiano Di Veroli (55), Edoardo Luperi (62), Damiano Rosatelli (69), Alessio Di Tommaso (104) e Giuseppe Franzoni (187).
Al femminile l’Italia schiera Martina Favaretto (n° 2 al mondo), Martina Batini (3), Arianna Errigo (6), Anna Cristino (11), Alice Volpi (13, di nuovo ammessa per diritto di ranking grazie al recente trionfo di Lima), Martina Sinigalia (21), Francesca Palumbo (26), Irene Bertini (31), Carlotta Ferrari (42), Aurora Grandis (43), Elena Tangherlini (50) e Matilde Molinari (92).
Programma al Cairo: Giovedì 16 aprile — Preliminari gara individuale maschile Venerdì 17 aprile — Preliminari gara individuale femminile Sabato 18 aprile — Tabelloni principali individuali (maschile e femminile) Domenica 19 aprile — Gare a squadre (maschile e femminile)
Sciabola maschile a Padova: il Trofeo Luxardo alla 67ª edizione
Lo storico Trofeo Luxardo di Padova, il più affascinante e antico appuntamento della Coppa del Mondo di sciabola maschile, raggiunge quest’anno la sua 67ª edizione. Sulle pedane della Fiera di Padova, l’Italia del CT Andrea Terenzio schiera ben 20 portacolori in quanto Paese ospitante. Già ammesso di diritto Luca Curatoli (n° 9 al mondo); cercheranno un posto nel tabellone principale di sabato Pietro Torre (22), Michele Gallo (24), Matteo Neri (32), Cosimo Bertini (40), Dario Cavaliere (43), Leonardo Dreossi (54), Edoardo Cantini (82), Mattia Rea (90) e altri undici atleti.
Le fasi clou della competizione individuale di sabato saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Max dalle ore 17. Stesso orario domenica, su Sky Sport Arena, per il live del gran finale della prova a squadre.
Programma a Padova: Venerdì 17 aprile — Preliminari gara individuale Sabato 18 aprile — Tabellone principale individuale Domenica 19 aprile — Gara a squadre
Sciabola femminile ad Atene: Battiston guida le azzurre
Fa tappa in Grecia la Coppa del Mondo di sciabola femminile. Al Paiania Olympic Center di Atene, il CT Andrea Aquili schiera dodici azzurre: Michela Battiston (n° 5 al mondo, esentata dalle qualificazioni), Mariella Viale (22), Chiara Mormile (37), Claudia Rotili (56), Manuela Spica (61), Martina Criscio (67), Eloisa Passaro (69), Carlotta Fusetti (97), Alessia Di Carlo (115), Michela Landi (130), Vittoria Mocci (147) e Gaia Karola Carafa. Stesso calendario di Padova, con il quartetto per il Team Event ufficializzato sabato sera.
Programma ad Atene: Venerdì 17 aprile — Preliminari gara individuale Sabato 18 aprile — Tabellone principale individuale Domenica 19 aprile — Gara a squadre
Spada a Budapest: Rizzi e Galassi tra i favoriti
Chiude il ricchissimo weekend internazionale il Grand Prix di spada femminile e maschile alla Papp László Sports Arena di Budapest, con sole competizioni individuali a punteggio maggiorato. Venerdì i preliminari femminili, sabato quelli maschili, domenica le finali di entrambe le prove.
Il CT Dario Chiadò porta al femminile Giulia Rizzi (n° 2 al mondo), Alberta Santuccio (4), Rossella Fiamingo (12), Sara Maria Kowalczyk (13), Roberta Marzani (30), Federica Isola (31), Gaia Caforio (44), Lucrezia Paulis (73), Carola Maccagno (81), Alessandra Bozza (104), Gaia Traditi (148) e Beatrice Cagnin (176).
Al maschile il CT Diego Confalonieri schiera Matteo Galassi (n° 5 al mondo), Davide Di Veroli (9), Simone Mencarelli (23), Andrea Santarelli (26), Valerio Cuomo (47), Gianpaolo Buzzacchino (51), Filippo Armaleo (92), Enrico Piatti (142), Fabrizio Cuomo (157), Pietro Nicoli (444), Marco Francesco Locatelli (497) ed Ettore Leporati (541).
Programma a Budapest: Venerdì 17 aprile — Preliminari gara individuale femminile Sabato 18 aprile — Preliminari gara individuale maschile Domenica 19 aprile — Finali individuali (femminile e maschile)