Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest

Un fine settimana da record per la scherma azzurra. Dal 16 al 19 aprile, ben 80 atleti italiani saranno impegnati simultaneamente in quattro competizioni internazionali di Coppa del Mondo su quattro diversi fronti: il fioretto al Cairo, la sciabola maschile a Padova, la sciabola femminile ad Atene e la spada a Budapest. Un calendario così denso è frutto dei recuperi delle prove rinviate un mese fa a causa della chiusura di diversi spazi aerei per le note vicende internazionali.

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