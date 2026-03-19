Scherma, “Un Giorno da Campione” a Riccione: i giovani sciabolatori con la Nazionale azzurra

Quattro Under 14 in ritiro con i campioni del mondo: esperienza tra allenamenti e confronto diretto

Si è svolta tra ieri pomeriggio e questa mattina a Riccione la tappa dedicata alla sciabola maschile di “Un Giorno da Campione”, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving che offre ai giovani talenti Under 14 l’opportunità di allenarsi insieme alla Nazionale maggiore.

L’appuntamento, terza tappa dell’edizione 2026, ha visto protagonisti quattro campioni italiani di categoria, impegnati al Play Hall, sede del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”.

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I giovani protagonisti e la Nazionale azzurra

A vivere l’esperienza sono stati Stefano Esibini, Mattia Giannicola, Valerio Imbastari e Federico Sciullo, vincitori dei titoli italiani Under 14 di sciabola maschile.

Ad accoglierli i campioni del mondo di Tbilisi 2025 Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, insieme agli altri componenti della Nazionale Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Mattia Rea.

Allenamenti come i “big”

I giovani sciabolatori hanno preso parte alle stesse attività della Nazionale, iniziando con la preparazione atletica guidata dal prof Valerio Flamini. A seguire, esercitazioni tattiche con sessioni di sparring contro gli atleti azzurri, con analisi e correzione delle azioni.

Nella seconda giornata spazio al lavoro tecnico con esercizi di “gambe scherma” insieme al maestro Raffaele Forcella, lezioni individuali con il Commissario tecnico Andrea Terenzio e assalti finali contro i componenti della squadra maggiore.

Le parole del CT Terenzio

Il Commissario tecnico Andrea Terenzio ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Vi auguro di vivere quest’esperienza con l’emozione, il divertimento e la consapevolezza di poter portare a casa qualcosa d’importante. […] Questo progetto vi dà la possibilità di vedere e provare da vicino come si allenano i campioni”.

Presenze istituzionali e valore del progetto

Nel corso del ritiro è intervenuto anche l’assessore allo sport del Comune di Riccione Simone Imola, che ha evidenziato il legame tra la città e la scherma italiana. Presente anche il consigliere federale Marcello Scisciolo, in rappresentanza del presidente federale Luigi Mazzone.

Prossima tappa a Tirrenia

Il progetto “Un Giorno da Campione”, già sviluppato nei mesi scorsi con le specialità di fioretto e sciabola femminile, proseguirà con l’ultima tappa dedicata alla spada, in programma l’8 e 9 aprile a Tirrenia.