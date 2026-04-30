Scherma, dominio azzurro nell’Europeo U23: Cantini, Giovannelli e Grandis al vertice

Tre successi italiani nel Circuito Europeo Under 23. L’Italia chiude anche in testa al medagliere a Cagliari.

Tre azzurri in vetta al circuito europeo

Grande risultato per la scherma italiana al Circuito Europeo Under 23, con tre vittorie nelle classifiche di specialità. A Cagliari sono stati premiati Edoardo Cantini e Amelia Giovannelli nella sciabola e Aurora Grandis nel fioretto femminile.

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Italia protagonista anche nel medagliere

La manifestazione continentale ha visto l’Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni, con un bottino complessivo di sei ori, un argento e due bronzi, confermando la solidità del movimento azzurro.

Continuità decisiva per il ranking

Le classifiche finali del circuito, basate sulle tappe organizzate dalla EFC nel corso della stagione, hanno premiato la continuità di rendimento degli atleti italiani.

Cantini ha conquistato il primo posto nella sciabola maschile precedendo il connazionale Lupo Veccia Scavalli, mentre tra le donne Giovannelli si è imposta davanti ad Alessandra Nicolai.

Grandis completa la doppietta

Per Aurora Grandis doppio successo: dopo il titolo europeo Under 23 nel fioretto femminile, l’azzurra ha conquistato anche la vetta del circuito continentale, davanti a Giorgia Ruta.

Le altre specialità

Nelle restanti discipline, il fioretto maschile è stato vinto dall’ungherese Hunor Kosztolanyi, con Marco Panazzolo terzo. Nella spada, successi per l’estone Oliver Laasik tra gli uomini e per la lettone Sofija Prosina tra le donne, con Gaia Caforio seconda.

Premiazione e prospettive

A consegnare i riconoscimenti è stato Pascal Tesch, celebrando i migliori atleti del circuito.

Il risultato conferma il valore della categoria Under 23, passaggio fondamentale nel percorso di crescita verso il livello assoluto per i giovani schermidori.