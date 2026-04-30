Taekwondo, Vito Dell’Aquila salta gli Europei: il motivo

L’Italia dovrà fare a meno di Vito Dell’Aquila ai prossimi Europei di taekwondo: cosa è successo e chi ci sarà al suo posto

Un colpo al cuore per il movimento azzurro alle porte degli Europei di taekwondo. Vito Dell’Aquila, l’uomo d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nei -58 kg, non ci sarà nell’appuntamento continentale più importante dell’anno a Monaco, in programma dall’11 al 14 maggio.

Ovviamente non si tratta di una scelta tecnica, né di motivi personali. L’infortunio che gli aveva precluso anche la finale dello Spanish Open di La Nucía dieci giorni fa, non lo lascia in pace. Staff medico e commissione tecnica hanno scelto la prudenza assoluta: meglio fermarsi oggi che perdere parecchie settimane di attività agonistica.

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I convocati dell’Italia per gli Europei: chi sostituisce Dell’Aquila

Al suo posto il CT ha chiamato Abderrahman Touiar. Il giovane, già abituato a brillare nel circuito giovanile, approda ai seniores con un bagaglio tecnico solido e con la voglia di brillare a livello internazionale.

La Federazione ha tutta l’intenzione di avviare un passaggio generazionale e vuole valutare il talento contro i migliori in Europa.

Dell’Aquila, intanto, tiene gli occhi fissi su giugno. Il Grand Prix di Roma, in programma ai primi del mese, rappresenterà il suo vero test fisico e il primo tassello concreto verso Los Angeles 2028. Gli Europei si correranno senza di lui, ma il disegno tecnico italiano non cambia rotta. Anzi, si rinnova. Di seguito i convocati dell’Italia.

-54 kg: Gaetano Cirivello

-58 kg: Abderrahman Touiar

-63 kg: Ludovico Iurlaro

-68 kg: Dennis Baretta

-74 kg: Angelo Mangione

-80 kg: Emanuele Vittorio Maturo

-87 kg: Simone Alessio

+87 kg: Mattia Molin

-46 kg: Elisa Bertagnin

-49 kg: Lucrezia Maloberti

-53 kg: Anna Frassica

-57 kg: Lucia Pezzolla

-67 kg: Giulia Maggiore