Tiro a volo, Europeo di Sporting a Vetralla: 556 atleti da 37 Paesi

Al via la 59ª edizione della rassegna continentale. In gara anche la squadra azzurra guidata dal ct Spada.

Al via l’Europeo di Sporting

Si è aperto ufficialmente a Vetralla il 59° Campionato Europeo di Sporting 2026, con la cerimonia inaugurale ospitata ieri al Parco della Poesia Arnoldo Foà di Cura di Vetralla.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Viterbo, vedrà sfidarsi fino a domenica 3 maggio ben 556 tiratori provenienti da 37 Paesi europei.

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La competizione

Le gare si svolgeranno sulle pedane del Tav Vetralla, con un programma che prevede 50 piattelli al giorno fino alla conclusione. I titoli continentali saranno assegnati ai migliori punteggi complessivi, con eventuali spareggi per determinare le prime tre posizioni in caso di parità.

A dare il via alla rassegna sono stati Jean Francois Palinkas e Luciano Rossi, che hanno pronunciato la formula ufficiale di apertura.

L’Italia in gara

A rappresentare l’Italia sarà la squadra azzurra guidata dal commissario tecnico Veniero Spada.

Men: Cristian Camporese, Davide Gasparini, Samuele Sacripanti, Michael Spada, Daniele Valeri

Ladies: Veronica Bertoli, Alessia Panizza, Katiuscia Spada, Graziella Zambrino

Junior: Jacopo Adamati, Mattia Degli Antoni, Samuel Ligi, Thomas Metti

Senior: Francesco Bordoni, Giuseppe Calò, Alessandro Gaetani, Giacomo Mori

Veterani: Mauro Bosi, Claudio Germano Moretti, Carlo Sestini

Master: Giancarlo Ciofini, Fabio Daveri, Salvatore Valentini

Un evento di rilievo internazionale

L’Europeo di Sporting rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per il tiro a volo continentale, con atleti pronti a contendersi i titoli in tutte le categorie.