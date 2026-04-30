Campionati Italiani Master di Scherma a Riccione dal 2 al 5 maggio: la spada in diretta su Assalto TV

Al PlayHall quattro giorni con tutte e tre le armi per le categorie da Over 24 a Over 70. Le gare di spada trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dalle 12:30

Dal 2 al 5 maggio 2026 il PlayHall di Riccione ospita i Campionati Italiani Master di Scherma, individuali e a squadre, organizzati dalla Federazione Italiana Scherma. Tutte e tre le armi — spada, fioretto e sciabola — saranno protagoniste in quattro giorni di gare per le categorie Master, che raggruppano atleti dai 24 anni in su fino agli Over 70.

Le gare di spada saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le categorie in gara

Le competizioni si articolano su cinque categorie: Categoria 0 (Over 24), Categoria 1 (Over 40), Categoria 2 (Over 50), Categoria 3 (Over 60) e Categoria 4 (Over 70).

Il programma della spada e gli orari delle dirette su Assalto TV

La spada apre sabato con le gare maschili delle categorie 4, 0, 1, 2 e 3 (in programma dalle ore 9:00 alle 19:00 circa), con la diretta su Assalto TV che scatta dalle 12:30. Nei giorni successivi proseguono le gare di spada femminile e le competizioni a squadre, sempre con diretta da Assalto TV: