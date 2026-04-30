Coppa Italia Lead a Varese il 2-3 maggio: semifinali e finali in diretta su Climbing TV di Sportface

Al nuovissimo impianto Salewa Cube 109 atleti in gara per la seconda tappa del circuito nazionale. Ghisolfi e Arnoldi tra i nomi da seguire nel femminile, Colombo e Tomatis tra i veterani nel maschile. Semifinali dalle 10:00 e finali dalle 16:00 domenica in streaming

Magnesite sulle mani e sguardo all’insù: sabato 2 e domenica 3 maggio il nuovissimo impianto Salewa Cube di Varese ospita la seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026, con 109 atleti tra i migliori scalatori d’Italia pronti a sfidarsi sulle pareti della struttura, inaugurata di recente e dotata di oltre 1.000 m² di superficie con 132 linee per tutti i livelli.

La competizione è organizzata dalla FASI con il supporto dell’ASD Rock Brescia, che gestisce la struttura ospitante. Il circuito ha esordito ad aprile alla Climbing District di Pero e si concluderà il 13-14 giugno a Campitello di Fassa, presso la palestra Adel Climbing Wall. Nel mezzo, l’appuntamento più atteso a livello nazionale: il Campionato Italiano Lead, in programma il 16-17 maggio nel Centro Tecnico Federale di Arco (TN).

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Le atlete da seguire nel femminile

Tra le 56 atlete iscritte, i riflettori sono puntati su Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), argento nella prima tappa, e Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco), bronzo a Pero. Reduci dalla Coppa Europa Boulder di Kaunas ci sono anche Matilda Liù Moar (AVS Brixen) e Federica Papetti (Rock Brescia), oltre alle azzurre Savina Nicelli (Fiamme Oro) e Bettina Dorfmann (AVS Brixen).

I protagonisti nel maschile

Tra i 53 atleti maschili spiccano i veterani Davide Colombo (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), affiancati da alcuni tra i più promettenti giovani azzurri: Andrea Ludovico Chelleris (Fiamme Oro), vice Campione Italiano Giovanile, ed Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi), quarto ai Trial Nazionali e prossimo a competere in Coppa del Mondo in Cina.

Il programma di gara

Sabato 2 maggio:

Ore 10:00 – Qualifiche maschili e femminili

Domenica 3 maggio:

Ore 10:00 – Semifinali

Ore 16:00 – Finali

Ore 17:15 – Cerimonia di premiazione

Dove seguire la gara in diretta

Le fasi di semifinale e finale saranno trasmesse in diretta streaming su Climbing TV, il canale ufficiale di Sportface, disponibile su tv.sportface.it e sull’app Sportface (disponibile su App Store al link apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990).