Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu difende la cintura contro Foglia il 1° maggio su Italia Boxe TV

Mancosu (15-5) aveva conquistato la cintura tricolore lo scorso luglio 2025, superando Claudio Grande. Ora è chiamato a difenderla contro un avversario determinato e affamato di rivincita: Foglia (11-1-1) arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta subita nel dicembre 2024 nella sua prima occasione per il titolo, e torna sul ring con la voglia di riscattarsi.

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