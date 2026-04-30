Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu difende la cintura contro Foglia il 1° maggio su Italia Boxe TV

Al PalaBertocchi di Orzinuovi il campione in carica (15-5) affronta lo sfidante “The Marvelous” (11-1-1) nel main event del XIV Memorial Antonio Mariani. Co-main event la semifinale Superwelter tra Ieseanu e Lezzi. Diretta alle 21:00 su Italia Boxe TV di Sportface TV
Venerdì 1° maggio 2026 il PalaBertocchi di Orzinuovi (Brescia) ospita uno degli incontri più attesi del pugilato italiano: la difesa del Titolo Italiano dei Pesi Gallo tra il campione in carica Nicola Mancosu e lo sfidante Alex “The Marvelous” Foglia, nell’ambito del XIV Memorial Antonio Mariani organizzato dalla Promo Boxe Italia.
Mancosu (15-5) aveva conquistato la cintura tricolore lo scorso luglio 2025, superando Claudio Grande. Ora è chiamato a difenderla contro un avversario determinato e affamato di rivincita: Foglia (11-1-1) arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta subita nel dicembre 2024 nella sua prima occasione per il titolo, e torna sul ring con la voglia di riscattarsi.
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Il programma della serata
Come co-main event, la serata propone anche la semifinale per il titolo italiano Superwelter tra Cezar Ieseanu e Francesco Lezzi, un’altra sfida di grande interesse per gli appassionati di pugilato nostrano.
Dove vedere l’incontro
La diretta è disponibile dalle ore 21:00 su Italia Boxe TV, canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV, AL SEGUENTE LINK.