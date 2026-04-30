Campionati Nazionali Gold e Silver Cadetti Spada: a Roppo, De Troia, Marongiu e Comidis le gare Under 17. Le emozioni su Assalto TV

A Riccione Roppo, De Troia, Marongiu e Comidis trionfano nelle gare Under 17 di spada Gold e Silver. Tutte le emozioni della giornata disponibili on demand sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Giornata intensa al PlayHall di Riccione per la settima tappa del Campionato Nazionale Gold e Silver, che ha visto protagonista la spada nelle categorie Cadetti Under 17. Quattro i titoli assegnati tra le prove maschili e femminili, con altrettanti atleti saliti sul gradino più alto del podio.

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Spada maschile Gold: Roppo vince con 127 in gara

Giorgio Roppo del Club Scherma Roma si aggiudica il titolo nazionale Gold di spada maschile Cadetti. Argento per Alan Simone del Circolo Ravennate della Spada, bronzi per Francesco Ciani del Fiore dei Liberi Cividale Udine e Riccardo Baù del Veronascherma.

Classifica completa (127 atleti): 1. Giorgio Roppo (Club Scherma Roma), 2. Alan Simone (Circolo Ravennate della Spada), 3. Francesco Ciani (Fiore dei Liberi Cividale Udine), 3. Riccardo Baù (Veronascherma), 5. Samuele Bellini (Circolo Scherma La Spezia), 6. Elian Zerboni (Piccolo Teatro Milano), 7. Alessandro Santangelo (Club Scherma San Nicola), 8. Francesco Pirolo (Roma Fencing).

Spada femminile Gold: De Troia sul podio più alto

Tra le 89 spadiste Under 17, è Beatrice De Troia della Roma Fencing a imporsi nel Gold femminile. Argento per Francesca Spinelli del Circolo Schermistico Forlivese, bronzi ex aequo per Lavinia Corrieri dell’Accademia Scherma Marchesa Torino e Aurora Varone del Pentamodena.

Classifica completa (89 atlete): 1. Beatrice De Troia (Roma Fencing), 2. Francesca Spinelli (Circolo Schermistico Forlivese), 3. Lavinia Corrieri (Accademia Scherma Marchesa Torino), 3. Aurora Varone (Pentamodena), 5. Alisia Dominici (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), 6. Teresa Messina (Accademia Greco Caltagirone), 7. Elena Lucisano (Club Scherma Roma), 8. Ginevra Micheletti (Club Scherma Città dei Mille).

Spada maschile Silver: Marongiu davanti, podio napoletano per Moschiano

Nel Silver maschile Cadetti si impone Andrea Marongiu dell’AS Udinese. Argento per il napoletano Niccolò Moschiano del Circolo Nautico Posillipo, terzi Marco Palusa della San Giusto Scherma e Leonardo Roppo del Club Scherma Roma — quest’ultimo salito sul podio poche ore dopo il fratello Giorgio.

Classifica completa (91 atleti): 1. Andrea Marongiu (AS Udinese), 2. Niccolò Moschiano (Circolo Nautico Posillipo), 3. Marco Palusa (San Giusto Scherma), 3. Leonardo Roppo (Club Scherma Roma), 5. Matteo Di Giugno (Circolo Scherma Collegno), 6. Edoardo Botter (Comini Padova), 7. Emile Polchi (Accademia Scherma Lia), 8. Andrea Mario Martone (Club Sportivo Partenopeo).

Spada femminile Silver: Comidis si impone tra le 63 cadette

Anastasia Comidis della San Giusto Scherma conquista il titolo Silver femminile. Argento per Angela Grieco del Circolo Scherma Misuraca, terze Martina Maria Broglio del Club Scherma Legnano e Ambra Moschini della Cesare Pompilio Genova.

Classifica completa (63 atlete): 1. Anastasia Comidis (San Giusto Scherma), 2. Angela Grieco (Circolo Scherma Misuraca), 3. Martina Maria Broglio (Club Scherma Legnano), 3. Ambra Moschini (Cesare Pompilio Genova), 5. Chiara Rubin (Padova Scherma), 6. Elena Otalli (Roma Fencing), 7. Agata Macagno (Cus Piemonte Orientale), 8. Celeste Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto).

Tutte le emozioni della giornata sono disponibili on demand su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.