Coppa Italia Para Climbing a Roma il 2 maggio: terza tappa in diretta su Climbing TV e Amazon Prime Video

All’impianto Fulvio Bernardini la tappa conclusiva del circuito nazionale con 40 atleti in gara: in palio le medaglie e la Coppa Italia assoluta 2026. Finali dalle 17:00, ingresso libero. Sei azzurri poi a Salt Lake City per la prima Coppa del Mondo

Sabato 2 maggio Roma ospita la terza e ultima tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, presso la sede della SSD UISPROMA Work in Progress all’impianto sportivo Fulvio Bernardini. L’appuntamento chiude il circuito nazionale dedicato ad atleti con disabilità fisica o visiva e si preannuncia come il più atteso: non assegna solo le medaglie della singola gara, ma decreta i vincitori della Coppa Italia assoluta 2026.

Saranno 40 gli atleti in gara, appartenenti alle varie classi di disabilità, dopo le due tappe milanesi di marzo e aprile. L’accesso al pubblico è libero e gratuito per tutte le fasi della manifestazione.

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Il programma di gara

Ore 10:00 – Qualifiche

– Qualifiche Ore 17:00 – Finali (a partire dalla categoria blind)

– Finali (a partire dalla categoria blind) Ore 19:30 – Cerimonia di premiazione

Dove seguire la gara in diretta

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Climbing TV, canale ufficiale di Sportface, disponibile su tv.sportface.it e sull’app Sportface. L’evento è disponibile anche su Amazon Prime Video.

Verso Salt Lake City

La tappa romana assume un’importanza ulteriore in chiave internazionale: è l’ultimo banco di prova prima della prima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Salt Lake City il 15 e 16 maggio. Sei gli azzurri che prenderanno parte alla spedizione statunitense: Fiamma Cocchi, David Kammerer, Chiara Cavina, Lucia Capovilla, Nadia Bredice (con la guida blind Sonia Cipriani) e Simone Salvagnin (con la guida blind Alberto Mazzoleni).

Domenica 3 maggio si svolgerà inoltre un raduno aperto a tutti gli atleti che hanno partecipato alla gara del giorno precedente, nell’ottica di una crescita condivisa dell’intero comparto, seguito dallo staff tecnico della Nazionale Para Climbing.