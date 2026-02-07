Scherma, da Torino: Batini e Bianchi d’oro all’Inalpi Arena

Giornata memorabile per la scherma italiana all’Inalpi Arena. Il Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” si è trasformato in una vera festa. Due volte l’Inno di Mameli ha risuonato a Torino, suggellando un sabato di emozioni e successi per il gruppo guidato dal CT Simone Vanni.

Scherma,: doppio successo a Torino

Doppio trionfo oggi per l’Italia a Torino dove la Nazionale azzurra è stata protagonista assoluta: Martina Batini ha conquistato l’oro nella gara femminile davanti ad Arianna Errigo, argento, mentre Guillaume Bianchi ha dominato la prova maschile.

Nel tabellone femminile, Martina Batini ha firmato la sua seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo dopo l’oro di Busan. La carabiniera toscana ha battuto tutte le avversarie fino alla finale giocata contro un’altra italiana. Straordinario anche il cammino di Arianna Errigo, trascinata dal calore del pubblico torinese fino al suo 62° podio in carriera. L’atto conclusiv ha visto prevalere Batini per 15-13, con un’ovazione per entrambe.

«Vincere qui, davanti a un pubblico così caldo, è speciale. È una stagione che sto vivendo con fiducia, grazie al sostegno della mia famiglia e della Nazionale».

Ottimo anche il quinto posto di Martina Sinigalia, fermata ai quarti dopo una gara di alto livello che l’ha vista eliminare, tra le altre, la campionessa olimpica Lee Kiefer.

La festa azzurra è proseguita nella gara maschile con l’impresa di Guillaume Bianchi. Il fiorettista delle Fiamme Gialle ha mostrato grande carattere, vincendo più assalti all’ultima stoccata e imponendosi in finale sullo statunitense Nick Itkin (15-11), conquistando il suo primo oro nel Grand Prix di casa.

«Volevo questa vittoria con tutto me stesso – ha detto Bianchi –. È il mio primo successo da papà ed è un’emozione incredibile».

La cornice di Torino ha reso l’evento ancora più suggestivo, confermandosi come una delle capitali mondiali della scherma.

Grand Prix di fioretto maschile

Classifica finale