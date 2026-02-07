Discesa femminile, ufficiale il quartetto azzurro: c’è anche Brignone con Goggia, Delago e Pirovano

Dopo il secondo allenamento cronometrato, lo staff tecnico definisce le quattro azzurre al via della discesa olimpica di domenica 8 febbraio (ore 11.30). Tra esperienza e debutti, l’Italia si presenta con un gruppo completo e competitivo.

Al termine del secondo allenamento cronometrato della discesa femminile, lo staff tecnico azzurro ha sciolto le riserve ufficializzando il quartetto che rappresenterà l’Italia nella gara che assegnerà le medaglie domenica 8 febbraio alle 11.30, nell’ambito dei Milano Cortina 2026.

La prova è stata dichiarata conclusa al pettorale numero 23 di Elena Curtoni; successivamente, la giuria ha consentito alle altre atlete iscritte di scendere su un tracciato accorciato, dalla grande curva fino al traguardo, senza rilevazione cronometrica. Al termine della sessione è arrivata la decisione definitiva.

Le quattro azzurre al via

A difendere i colori italiani nella discesa olimpica saranno Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano. Una scelta che unisce grande esperienza a livello olimpico e una prima assoluta.

Per Brignone si tratta della seconda partecipazione alla discesa a cinque cerchi: nel 2018, a PyeongChang 2018, la valdostana fu costretta al ritiro. Sofia Goggia è invece alla terza esperienza olimpica nella specialità, dopo l’oro conquistato nel 2018 e l’argento ottenuto a Pechino 2022.

Percorso simile per Nicol Delago, che si ritirò a PyeongChang 2018 e chiuse all’undicesimo posto a Pechino 2022, mentre per Laura Pirovano la discesa di domenica rappresenterà un debutto olimpico assoluto.

Attesa per la gara

Con la definizione del quartetto, l’Italia entra ora nella fase finale di avvicinamento alla gara. Domenica mattina sarà il momento della verità su una pista che ha già mostrato di essere tecnica ed esigente, e che metterà alla prova esperienza, gestione e coraggio delle azzurre.