Olimpiadi, Slittino: Fischnaller è terzo, domani seconda giornata

Si è chiusa la prima giornata di gara dello slittino singolo maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, andata in scena sulla pista della Eugenio Monti. I risultati di oggi iniziano a delineare un quadro piuttosto chiaro.

Fischnaller difende la terza posizione: le prime due manche

Con due run già archiviate e altre due ancora da disputare, si è conclusa la prima giornata di gara per lo Slittino maschile .

Ottime notizie per l’Italia, che mantiene due atleti pienamente in corsa per un risultato di prestigio.

Protagonista assoluto di giornata è stato il tedesco Max Langenhan, che dopo aver impressionato nella prima discesa si è ripetuto nella seconda, firmando nuovamente il record della pista. Il tempo di 52.902 gli ha permesso di migliorare ulteriormente il crono registrato poche ore prima e di consolidare una leadership che appare sempre più solida.

Il dominatore dell’ultima stagione di Coppa del Mondo ha messo una seria ipoteca sull’oro, anche se le ultime due run restano un passaggio delicato da affrontare senza sbavature.

Alle sue spalle resiste l’austriaco Jonas Mueller, indicato alla vigilia come uno dei principali favoriti. Il distacco dalla vetta è ora di 162 millesimi, un margine teoricamente recuperabile, ma che si è ampliato rispetto alla prima manche e che obbligherà l’austriaco a una prova di grande aggressività nella seconda giornata.

La posizione degli italiani e le speranze di medaglia

Benissimo anche Dominik Fischnaller. L’altoatesino, grande atteso dai tifosi azzurri, è sceso per primo nella seconda run migliorando il tempo della prima discesa, contenendo il distacco da Mueller e guadagnando terreno su tutti gli altri avversari. Questo ha permesso a Fischnaller di guadagnare la terza posizione, a 0.298 dalla vetta, tiene apertissime le prospettive di podio, che ora appaiono un obiettivo concreto.

Quarta posizione per il lettone Kristers Aparjods, mentre al quinto posto si inserisce l’altro italiano Leon Felderer (+0.765), autore di due prove solide e pulite. Il podio sembra lontano, ma una top-5 olimpica rappresenterebbe un risultato di enorme valore. Più in difficoltà i veterani Wolfgang Kindl e Felix Loch, settimo e ottavo, mentre chiude diciottesimo il terzo azzurro Alex Gufler, staccato di 1.943.

