Genoa-Napoli 2-3, spettacolo al Ferraris: Hojlund decide al 95’

Partita ricca di colpi di scena a Genova: il Napoli supera il Genoa 3-2 in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica. Doppietta decisiva di Hojlund, gol anche per McTominay.

Una gara intensa, piena di errori, ribaltoni e tensione fino all’ultimo secondo. Al Ferraris il Napoli batte il Genoa 3-2 al termine di una sfida dai mille volti, trovando il gol decisivo al 95’ con Rasmus Hojlund, protagonista assoluto della serata.

Avvio shock: rigore Genoa dopo 11 secondi

L’inizio è da record negativo per gli azzurri. Buongiorno sbaglia il retropassaggio, Meret interviene in ritardo su Vitinha e l’arbitro Massa, dopo il controllo Var, assegna il rigore. Dal dischetto Malinovskyi spiazza il portiere e porta avanti il Genoa.

Reazione Napoli: Hojlund e McTominay ribaltano tutto

La squadra di Conte riorganizza le idee e al 20’ trova il pareggio: Hojlund è il più rapido sulla respinta di Bijlow e firma l’1-1. Passano pochi istanti e arriva anche il sorpasso con un destro potente dalla distanza di McTominay, che non lascia scampo al portiere rossoblù.

Ripresa complicata: pareggio Genoa e rosso a Juan Jesus

A inizio secondo tempo McTominay è costretto a uscire per un problema fisico. La gara si spezza nuovamente su un altro errore difensivo: Buongiorno perde palla, Colombo ne approfitta e segna il 2-2. Al 76’ la situazione si complica ulteriormente per il Napoli con l’espulsione di Juan Jesus per doppia ammonizione.

Finale al cardiopalma: Hojlund non sbaglia dal dischetto

Nonostante l’inferiorità numerica, il Napoli continua a cercare la vittoria. In pieno recupero Cornet commette fallo su Vergara: è rigore. Dal dischetto Hojlund si prende la responsabilità e supera Bijlow per il 3-2 definitivo. L’assalto finale del Genoa non produce effetti.

Il Napoli conquista tre punti pesantissimi e resta nelle zone alte della classifica, confermando carattere e solidità mentale.