Olimpiadi, Snowboard: delusione per Matteoli, è solo quinto

Giornata amara per lo Snowboard italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tante le aspettative per il giovanissimo Matteoli che in qualifica aveva superato il punteggio di 90 piazzandosi in seconda posizione.

Matteoli non si ripete nella finale

La finale olimpica di snowboard freestyle è stata un concentrato di tensione, spettacolo ed emozioni fortissime.

Sfortunato l’italiano Matteoli, capace di risalire la classifica e inserirsi nella lotta per le medaglie al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Il giovane italiano classe 2005 si era presentato all’atto conclusivo con grandi aspettative, dopo aver conquistato l’accesso alla finale con il secondo miglior punteggio complessivo. In qualificazione Matteoli aveva firmato il miglior salto dell’intera giornata grazie a una prima run da 93.75 punti, per poi gestire il rischio nelle successive discese e assicurarsi un posto tra i protagonisti della finale. Davanti a lui, solo il giapponese Hiroto Ogiwara, seguito da nomi pesantissimi.

La finale, articolata su più run, si è aperta all’insegna degli errori: tanti big hanno sbagliato il primo tentativo, segno evidente della pressione altissima. Anche Matteoli è incappato in una caduta nel primo salto, non riuscendo a chiudere il back side 1980 e raccogliendo appena 26.25 punti. Un errore pesante che di fatto ha compromesso la sua gara.

Nella terza manche, con l’ordine di partenza invertito e la pressione alle stelle, Matteoli è riuscito finalmente a esprimere tutto il suo talento. Dopo una lunga attesa e il fiato sospeso del pubblico, l’azzurro ha chiuso alla perfezione un 1800 cab di grande pulizia tecnica. I giudici lo hanno premiato con 82.25 punti, che gli hanno consegnato la terza posizione provvisoria, ma che non è bastata per la medaglia.

Snowboard: la classifica finale

Il podio celebra la doppietta giapponese. Nella classifica finale a Livigno domina Kimura che conquista l’oro nel Big Air davanti a Kimata, terzo Su. Matteoli chiude quinto con tanta sfortuna.

1. Kira Kimura (JPN) 179.50,

2. Ryoma Kimata (JPN) 171.50,

3. Yiming Su (CHN) 168.50

