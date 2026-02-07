Olimpiadi, Curling: Italia-Norvegia, 5-4 in rimonta per gli azzurri

Dopo la sconfitta di stamattina contro la Svezia, il doppio misto di Curling è tornato sul giaccio in serata.

Curling: la gara contro la Norvegia

L’Italia firma una vittoria pesantissima contro la Norvegia in una sfida ricca di tensione, decisa soltanto all’ottavo end. Sul ghiaccio, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno mostrato nervi saldi nei momenti chiave, riuscendo a ribaltare un match difficilissimo.

La partita si apre male per gli azzurri, messi sotto pressione da una Norvegia aggressiva e più lucida nei primi end. Gli errori iniziali dell’Italia permettono agli scandinavi di portarsi avanti 2-0 e poi 3-1, sfruttando bene il martello e una gestione attenta della casa. Constantini e Mosaner faticano a trovare continuità, anche a causa di un ghiaccio difficile da interpretare.

La svolta arriva a metà gara. Dopo un timeout chiamato al momento giusto, gli azzurri cambiano passo: precisione nei piazzamenti e maggiore coraggio nelle bocciate consentono all’Italia di rientrare fino al 3-3. La Norvegia però non molla e torna avanti, rubando anche una mano che porta il punteggio sul 5-3, facendo temere il peggio.

Nel settimo end l’Italia ha l’occasione per rientrare definitivamente: non senza rimpianti, gli azzurri si fermano a due punti, impattando sul 5-5 e rimandando tutto all’ottavo e ultimo end, con la Norvegia in possesso del martello e del power play.

Qui arriva il capolavoro italiano. Un errore di Nedregotten apre uno spiraglio, Constantini piazza una stone perfetta al centro della casa e costringe Skaslien a un tentativo di tripla bocciata estremamente complicato. Il norvegese sbaglia e l’Italia ruba la mano, chiudendo incredibilmente sul 6-5.

Grande esultanza finale, con il sorriso liberatorio di Constantini che certifica tutte le difficoltà per il successo ad oggi fondamentale. Una vittoria che vale tanto soprattutto per il morale e per il cammino degli azzurri.

Curling: il programma di domani

Domani la giornata olimpica si apre alle 10:05 con Norvegia-Cechia ed Estonia-Corea del Sud. L’attenzione si sposta poi sull’Italia che, alle 14:35, affronterà la Cechia.

Il big match sarà alle 19:05 quando Stefania Constantini e Amos Mosaner sfideranno la temibile Gran Bretagna in un match ad altissima tensione.

