Scherma, si è concluso il Mondiale Giovani e Cadetti: il bilancio per l’Italia

Il Mondiale Giovani e Cadetti si è disputato a Rio de Janeiro nell’ultima settimana: l’Italia ha chiuso con quattro medaglie di bronzo e un po’ di amarezza

Ambizione, grinta e un pizzico di magia. Questi sono stati gli ingredienti che hanno reso speciale il Mondiale Giovani e Cadetti per tutte le nazioni partecipanti. Ma ora è finito ed è tempo di bilanci rispetto a quello che è successo a Rio de Janeiro.

L’Italia conclude il Mondiale Giovani e Cadetti nel peggiore dei modi, sportivamente parlando. Infatti, non è arrivata nessun’altra medaglia per gli Azzurri, anzi un brutto quarto posto nella gara a squadre di spada femminile.

Le spadiste ci hanno provato e sono riuscite anche a mettersi in evidenza, ma sono crollate sul più bello, protagoniste di un’ottima prestazione ma arrivate solo a un passo dalla medaglia di bronzo. Infatti, è arrivato il ko contro gli Stati Uniti d’America proprio nella finale per il bronzo.

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Il quartetto formato da Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Maria Roberta Casale hanno sfidato e battuto nei sedicesimi la Germania per 45-33. Negli ottavi, altra vittoria di misura su Hong Kong con il risultato di 40-39. Anche una stupenda vittoria sulla Cina, testa di serie numero 1: 40-33.

È andata male, invece, contro l’Ungheria in semifinale: 45-44. È così rimasta la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti, ma a quel punto l’Italia è un po’ crollata emotivamente perdendo per 45-36.

Mondiali Giovani e Cadetti: quinto posto per gli spadisti e il bilancio complessivo

Per quanto riguarda gli uomini, invece, l’Italia si è fermata ai quarti di finale con Cristiano Sena, Luca Iogna Prat, Riccardo Cedrone ed Ettore Leporati. Gli spadisti hanno esordito battendo 40-19 il Sudafrica e subito dopo hanno battuto la Polonia.

Ma nei quarti di finale gli Stati Uniti si sono imposti per 45-35: solo tabellone dei piazzamenti. Le vittoria contro Russia e Ucraina hanno permesso all’Italia di chiudere in quinta posizione.

Il bilancio dell’Italia al Mondiale svoltosi a Rio è di quattro medaglie di bronzo. Le hanno vinte la sciabolatrice Vittoria Mocci, i fiorettisti Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro, a livello individuale, e la squadra di fioretto maschile, composta da Iaquinta, De Cristofaro, Elia Pasin e Mattia Conticini.