Scherma, Seconda Prova Nazionale: i risultati ed il programma di oggi

Continua lo spettacolo della grande scherma al Centro Sportivo “San Filippo”. La Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti entra nel vivo con le competizioni dedicate interamente alla categoria Under 20.

I risultati di ieri, venerdì 23 gennaio

Il sipario sulla Seconda Prova Nazionale di Fioretto si è alzato ieri nel segno dei talenti Under 17.

Sulle pedane del Centro Sportivo “San Filippo”, il venerdì dedicato alla categoria Cadetti ha regalato verdetti importanti, con in palio i preziosi pass per i Campionati Italiani di Roma 2026.

A portare a casa le due vittorie sono stati Riccardo Mancini ed Elena Picchi, capaci di dominare le rispettive competizioni maschile e femminile.

Fioretto Maschile: vince Mancini, Di Martino ancora argento

La competizione maschile ha visto in gara 224 atleti. A spuntarla è stato un monumentale Riccardo Mancini (Frascati Scherma, classe 2010), che superato in finale Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno), chiudendo con un netto 15-3. Per Di Martino secondo argento consecutivo. Il podio è stato completato da Marco Bertossi (AS Udinese) e Giovanni Pierucci (Fides Livorno).

Fioretto Femminile: Elena Picchi vince il duello dei nervi

Nel tabellone femminile (141 partecipanti) la vittoria è andata a Elena Picchi. L’atleta del Fides Livorno ha trionfato contro Martina Molteni (Comense Scherma), superandola per 15-12.

Il terzo gradino del podio, interamente occupato da atlete nate nel 2009, ha visto protagoniste Sveva Federici (Fides Livorno) e Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi).

La giornata di oggi, sabato 24 gennaio

La giornata di oggi, invece, sarà dedicata al fioretto maschile e femminile Under 20. Per tutti gli appassionati, la copertura mediatica dell’evento sarà garantita da Sportface, di seguito gli orari.

“Assalto – La TV della Scherma” (Piattaforma Sportface).

Sabato 24 gennaio (diretta su “Assalto TV” dalle ore 16.25)

Giovani Fioretto maschile – inizio ore 9.00

Giovani Fioretto femminile – inizio ore 11.00

Orario: Il collegamento live per le fasi finali delle gare Under 20 inizierà oggi alle ore 16:25. A questo link la diretta ed i replay delle gare di ieri: tv.sportface.it

