Mondiali giovanili arrampicata, cinque azzurri in semifinale Boulder U17: Reusa e Bagnoli avanti tra U19 – Le emozioni su Climbing TV

Grande prova dell’Italia nelle qualificazioni di Arco: Franzoni secondo e Franceschi quinta tra gli Under 17, mentre Reusa e Bagnoli conquistano il pass nella gara maschile Under 19. Tutte le emozioni in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Sette atleti italiani proseguono il proprio cammino nel Boulder ai Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva in corso ad Arco. Cinque azzurri su sei hanno superato le qualificazioni Under 17 disputate ieri, giovedì 23 luglio, mentre Matteo Reusa e Giovanni Bagnoli hanno conquistato l’accesso alla semifinale maschile Under 19.

La formazione italiana Under 17 ha sfiorato il risultato pieno, qualificando tutti e tre gli uomini e due delle tre atlete impegnate. Tra gli Under 19 sono invece arrivati i pass di Reusa e Bagnoli, mentre Tommaso Milanese e Nicole Francesconi sono rimasti fuori per margini ridottissimi.

Boulder U17, cinque azzurri su sei in semifinale

Gli atleti Under 17 si sono confrontati sui cinque blocchi predisposti dal team internazionale di tracciatura, affrontando passaggi che richiedevano tecnica, coordinazione, esplosività e capacità di interpretazione.

Il miglior risultato italiano nella prova maschile è stato ottenuto da Pietro Franzoni, secondo al termine delle qualificazioni. L’azzurro ha completato tutti e cinque i blocchi, tre dei quali al primo tentativo, chiudendo con 124,8 punti.

Leonardo Donola ha conquistato il dodicesimo posto grazie a quattro top, due realizzati in modalità flash, e una zona. Per lui un punteggio complessivo di 109,4.

Accesso alla semifinale anche per Emiliano Zingrini, ventiduesimo con tre top e due zone per un totale di 94,5 punti.

L’Italia ha così centrato l’en plein nella competizione maschile, qualificando tutti e tre gli atleti schierati.

Franceschi quinta, Gradaschi conquista l’ultimo posto utile

Nella gara femminile Chiara Franceschi ha completato tutti e cinque i blocchi, tre dei quali al primo tentativo. Con 124,4 punti, l’azzurra ha terminato le qualificazioni in quinta posizione, inserendosi tra le migliori della classifica.

Carolina Gradaschi ha invece conquistato il ventiquattresimo e ultimo posto utile per accedere alla semifinale. Quattro i top completati e 99,1 i punti totalizzati.

Semifinale soltanto sfiorata da Leonora Lucarelli, protagonista di una prova chiusa con tre top, due flash, e due zone. Il punteggio di 94,4 le è valso il venticinquesimo posto, immediatamente alle spalle di Gradaschi.

Chiara Franceschi, Carolina Gradaschi, Pietro Franzoni, Leonardo Donola ed Emiliano Zingrini tornano dunque sulla parete del Climbing Stadium per la semifinale Boulder Under 17, fissata per oggi, venerdì 24 luglio, alle ore 9.00. Le finali sono previste alle ore 18.00.

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Boulder U19, Reusa e Bagnoli superano le qualificazioni

Nella competizione maschile Under 19, Matteo Reusa e Giovanni Bagnoli hanno ottenuto il pass per il turno successivo al termine di una lunga giornata di qualificazioni.

Reusa ha concluso in diciannovesima posizione, completando tre top, due dei quali al primo tentativo, e due zone. Il suo punteggio finale è stato di 94,8.

Percorso quasi identico per Bagnoli, ventitreesimo con tre top, due flash, e due zone. L’azzurro ha totalizzato 94,7 punti, assicurandosi uno degli ultimi posti disponibili per la semifinale.

Milanese e Francesconi eliminati per pochi decimi

Tommaso Milanese ha ottenuto tre top, due dei quali al primo tentativo, e due zone, fermandosi a 94,5 punti. Un risultato distante soltanto pochi decimi da quelli di Reusa e Bagnoli, ma insufficiente per superare il turno. Milanese ha chiuso in ventinovesima posizione.

Nella qualificazione femminile Nicole Francesconi ha completato due blocchi e conquistato altrettante zone, totalizzando 68,8 punti. L’azzurra ha terminato al ventiseiesimo posto, restando di poco fuori dalla zona semifinale.

La prova di Emma Gregorotti si è invece conclusa in cinquantanovesima posizione. Per lei si è trattato della seconda gara in questi Mondiali, dopo la partecipazione anche alla specialità Lead.

Matteo Reusa e Giovanni Bagnoli saranno nuovamente in parete domani, sabato 25 luglio, alle ore 9.00 per la semifinale Boulder Under 19. Le finali sono in programma alle ore 18.00.

Il programma del Boulder mondiale

Venerdì 24 luglio

Ore 9.00 – Semifinali Boulder Under 17

Ore 18.00 – Finali Boulder Under 17

Sabato 25 luglio

Ore 9.00 – Semifinali Boulder Under 19

Ore 18.00 – Finali Boulder Under 19

I Campionati Mondiali Giovanili di Arco sono in diretta su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile seguire le gare e rivivere tutte le emozioni della manifestazione: https://tv.sportface.it/collections/09a30132-8afc-43df-9d0e-8270adba785f